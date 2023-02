Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata cerca l’impresa a Firenze (ore 18)

Ancora un anticipo per la squadra di Paniconi ma è un testa-coda impossibile. Domenica alle 18 la Cucine Lube contro il suo passato. La Megabox a Busto, la Videx in casa contro Prata di Pordenone

CIVITANOVA – Sarà un big match per tanti motivi. Ecco come si presenta il match di Superlega che si gioca domenica alle 18 all’Eurosuole Forum tra la Cucine Lube Civitanova e la Gas Sales Piacenza. L’incrocio è pericoloso per entrambe le formazioni impegnate nella rincorsa ad un posto nei playoff che consenta il vantaggio del fattore campo. I temi dell’incontro sono moltissimi, sia tecnici che tattici e, non ultimi, quelli del cuore, col ritorno di Simon e Lucarelli oltre a quello di Leal. Si giocherà in un Eurosuole Forum che dopo tanto tempo potrebbe tornare a brulicare di entusiasmo e di passione. Prima dell’inizio dell’incontro Federico Maccari, Ceo de La Pasta di Camerino match sponsor dell’incontro consegnerà una selezione di prodotti 100% italiani a Ivan Zaytzev. Il rinnovo triennale del contratto al capitano De Cecco è stata un’iniezione di fiducia in tutto l’ambiente biancorosso che sa di poter contare su altre stagioni ad altissimo livello.

In A1 Femminile il clou della lotta salvezza si gioca sabato Alle 18 la Cbf Balducci che in settimana ha ascoltato gli strali del main sponsor Massimiliano Balducci, è di scena a Firenze sul campo della corazzata Scandicci. Alle 20.30 poi scontro diretto Pinerolo-Perugia. L’eventuale successo pieno delle umbre chiuderebbe probabilmente la partita della salvezza.

In A2 Maschile la Videx Grottazzolina attende domenica alle 19 la visita del Prata di Pordenone per la 7’ giornata di ritorno. Le due formazioni tornano a sfidarsi in terra marchigiana a distanza di quasi un anno dalla finale di Supercoppa di A3. Gli ospiti hanno 4 punti di vantaggio sui ragazzi di Ortenzi che non devono perdere contatto dal gruppo del centro classifica e, soprattutto, non farsi risucchiare in zona salvezza.

In A3 maschile la Med Store Tunit gioca domenica alle 18 in trasferta a Garlasco mentre la capolista Vigilar Fano ha perso al tiebreak nell’anticipo sul campo veneto del San Donà di Piave. La formazione di Castellano è stata sorpresa dai veneti giocando una gara sottotono, nonostante i fanesi ad un certo punto fossero stati capaci di andare avanti per 2 set a 1.