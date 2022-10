La formazione di Paniconi, ancora senza Lipska, cede in casa (1-3) alla Bartoccini Perugia mentre la formazione di Mafrici batte Casalmaggiore in trasferta e oggi in finale affronta Cuneo. In campo Lube e Videx

MACERATA – Prove tecniche di campionato per le marchigiane di A1 femminile. La Cbf Balducci ha ospitato la Bartoccini Perugia cedendo 3-1 al termine di un match molto equilibrato e combattuto tra due squadre, entrambe incomplete anche se per motivi diversi, che hanno pregi e difetti simili.

La squadra di Paniconi ha recuperato Milanova anche se la giovane palleggiatrice ha bisogno di trovare una buona condizione e il feeling con le attaccanti ma è ancora senza Lipska. La spalla della polacca preoccupa molto la società arancionera che in settimana chiederà un nuovo consulto medico. Nel caso il responso forse funesto e si dovesse andare verso un intervento chirurgico la società dovrebbe tornare velocemente sul mercato per rimpiazzare una delle sue principali attaccanti. Per il resto, al di là del risultato la squadra ha dimostrato grande voglia di fare, una discreta intesa di Ricci con tutte le attaccanti, un’ottima Malik. Primi due set chiusi in volata con le umbre senza coach Bertini e Giovi impegnati con la Nazionale Femminile al Mondiale, più bravi a mettere a terra i palloni decisivi. Terza set per le locali con l’avvio dell’ingresso del resto del roster per entrambe le panchine.

Domenica prossima si replica a campi invertiti in Umbria, ultimo allenamento prima del via al campionato.

Decisamente positivo invece il sabato sera della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha vinto 3-1 in semifinale a Viadana contro Casalmaggiore allenata da coach Andrea Pistola. Oggi la finale contro Cuneo per aggiudicarsi il torneo “Amor Avis”.

Stasera in campo anche la Cucine Lube per l’esordio interno in SuperLega ospitando Padova. Si gioca alle 20.30.

In campo sempre in casa ma alle 18 la Videx Grottazzolina che ospita la Bcc Castellana Grotte esordendo da neopromossa in serie A2 maschile.