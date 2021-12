Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata cade anche ad Olbia

MACERATA – Scena muta dalla Cbf Balducci in terra sarda e, senza nulla togliere alla grande prestazione delle padrone di casa capaci di battere consecutivamente tre big, prima San Giovanni in M. poi Busto e ora Macerata, sono incappate in una giornata negativa. La squadra ha subito troppo il servizio ospite subendo 8 aces, con la sola Stroppa a dare qualcosa in attacco e senza mai mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Grande prestazione dell’ex Renieri, mvp del match. Ora la pausa per il giro di boa tra andata e ritorno quanto mai opportuna perché la Cbf alla seconda sconfitta consecutiva è sembrata in difficoltà sia mentale che fisica.

Paniconi schiera Martinelli in sestetto per Cosi e come al solito Stroppa per Malik attesa al rientro dopo la sosta. Due aces di Barbazeni danno il primo vantaggio consistente (7-3). Macerata è costretta al primo timeout per ravvivare una partenza contratta. L’ex Maruotti mura Stroppa per il 12-7. Stroppa si incarica di ricucire e col muro sull’altra ex Renieri e due attacchi riporta la Cbf a -3 (15-12). Il servizio ospite non crea problemi alle sarde che invece dai 9 metri sanno far male (20-13) e ottenendo ben 5 aces nel set. Entra l’ex Ghezzi per un’inconsistente Michieletto con un punto in attacco, ben 3 errori e poco incisiva anche negli altri fondamentali. Entra anche capitan Peretti per Ricci in un primo set in confusione. Chiude Allasia 25-19. Alla ripartenza Paniconi rimette in campo le sue titolari ma parte sempre Olbia davanti (4-2).

Il break sul servizio di Stroppa dà il primo vantaggio della Cbf (4-6). Sul 5-8 è timeout Olbia. Miillem regala la parità a quota 10 e il sorpasso. Ricci ha pochissimo dalle sue schiacciatrici Fiesoli e Michieletto con Stroppa che è l’unica in grado di realizzare punti con regolarità. Barbazeni realizza un altro ace per la nuova parità a quota 14 dopo il nuovo tentativo di allungo della Cbf. Sempre col servizio le ospiti mettono in crisi con due aces di Babatunde (19-18). Renieri costringe al timeout il suo ex coach (19-22). Rientra Ghezzi stavolta per Fiesoli. Il set la chiude un’ottima Renieri 25-19 per l’Hermea che piazza un parziale di 8-1. Alla ripartenza Paniconi schiera Ghezzi per Fiesoli autrice di 4 punti in 2 set. Il cambio palla di Macerata non funziona ed è timeout per Macerata. Renieri resta una spina nel fianco per la Cbf. Gioca bene Olbia che vola 11-5. La giovane Allasia vince nettamente il confronto con Ricci. Con l’acqua alla gola Macerata prova a reagire e torna a -3 (13-10). Entra cosi per Martinelli senza muri a segno sui 3 totali di squadra. Olbia allunga ancora (18-13). Cosi e Pizzolato mettono tre punti in fila ma Renieri chiude il match. Il triplice 25-19 non ammette repliche. Per Macerata c’è da ritrovare la condizione di Fiesoli e Micheletto e recuperare Malik dopo un mese di assenza.

VOLLEY HERMAEA OLBIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni 10, Allasia 3, Fezzi, Miilen 16 Renieri 18, Minarelli, Maruotti 4, Caforio (L), Severin, Gerosa, Formaggio, Babatunde 8. All. Guadalupi

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 7, Cosi 2, Michieletto 4, Gasparroni, Ghezzi 4, Ricci 0, Stroppa 12, Peretti, Pizzolato 9, Fiesoli 4, Malik. All. Paniconi

ARBITRI: Adamo e Grossi

PUNTEGGIO: 25-19 (24’); 25-19 (26’); 25-19 (25’)

NOTE: Olbia. Bv 8; Muri 3. Macerata bv 2 muri 3;