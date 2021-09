Pallavolo, la Cbf Balducci accoglie Francesca Michieletto

MACERATA – Prosegue la preparazione della Cbf Balducci Macerata che sarà impegnata nel prossimo campionato di serie A2 femminile. Con l’arrivo di Francesca Michieletto, sorella dello schiacciatore della Nazionale maschile, la squadra è al completo e può lavorare compatta in vista della stagione.

La schiacciatrice trentina è reduce dalle finali di beach volley di Caorle (VE) e ha chiuso al secondo posto la stagione sulla sabbia.

Causa maltempo è saltato il saluto alla città delle squadre di volley di serie A, oltre alla CBF Balducci anche la MedStore di A3 maschile previsto in occasione delle feste patronali. La tradizionale presentazione sarà organizzata nella sede di Montecassiano dell’azienda main sponsor.

Il Direttore Sportivo Maurizio Storani ha fatto il punto sul lavoro in corso ad opera della squadra diretta da coach Luca Paniconi. «Ho visto quotidianamente le ragazze al lavoro e posso confermare l’impressione iniziale che si tratta di un buon gruppo – ha detto – composto da atlete con buona predisposizione al lavoro e voglia di crescere». C’è grande curiosità per vedere l’impatto che l’opposta isrealiana Polina Malik potrà avere nel campionato italiano. «Questa settimana consentirà di fare qualche valutazione in più riguardando più concretamente gli aspetti tecnici mentre finora la preparazione si concentrata molto sul lavoro fisico-atletico» – aggiunge Storani. La barriera linguistica di integrazione nel gruppo è meno complicata rispetto alle stagioni precedenti perché alcune atlete parlano un buon inglese e riescono a dialogare agilmente con l’opposta israeliana che sta studiando l’italiano con impegno.

Il primo test amichevole la Cbf Balducci lo giocherà sabato 18 settembre a San Giovanni in Marignano mentre la settimana successiva a Macerata sono attese altre due pari categoria ed avversarie anche in campionato come Altino e Sant’Elia.

Il campionato di serie A2 poi scatterà il 10 ottobre col match interno contro Ravenna.

Il weekend ha regalato l’oro Europeo della Nazionale Femminile. «Si è trattato di un successo più che meritato – aggiunge Storani – di un gruppo ottimamente allenato da due tecnici marchigiani come Mazzanti e Bertini e che ha saputo cementarsi dopo l’Olimpiade ottenendo un successo di fronte ai 20mila di Belgrado che tifavano per la squadra di casa. E’ una vittoria che farà bene a tutto il movimento del volley femminile italiano e che conferma che, ad ogni livello, quando il gruppo è coeso si ottengono i risultati migliori» – ha concluso Storani. Chiaro il riferimento alla sua squadra che, nella passata stagione, pur non da favorita ha vinto la Coppa Italia di categoria, primo trofeo nella storia della società arancionera.