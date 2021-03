Pallavolo, la CBF Balducci Macerata fa 13

MACERATA – La Cbf Balducci bissa il successo dei quarti di Coppa Italia battendo ancora Roma seconda in classifica. La squadra di Paniconi vive un momento straordinario, in serie positiva da 13 partite, Coppa Italia compresa. Il successo delle arancionere consente di salire al quarto posto da sola alle spalle della Megabox Vallefoglia. Decisivo per il successo la prestazione del duo Lipska e Renieri capaci di realizzare 45 punti in due.

In avvio Paniconi schiera l’assetto ormai stabile delle ultime settimane con Peretti in regia, Renieri opposta, Lipska e Pomili schiacciatrici, Martinelli e Mancini al centro con Bisconti libero.

Nelle file della’Acqua e Sapone Roma gioca Guiducci in regia, Decortes opposto, Arciprete e Adelusi schiacciatrici, Rebora e Cogliandro al centro, libero Spirito. Nel 1’ set, dopo un buon avvio delle ospiti Lipska firma il primo allungo 22-20. Roma annulla 3 set point ma al quarto tentativo Renieri chiude 26-24. Nel 2’ set è un monologo delle arancionere con Renieri che è la più calda delle sue. Macerata vola 13-6. Entra Maruotti per Pomili e la CBF chiude Mancini con il muro del 25-14. L’Acqua e Sapone parte forte 5-8 con Decortes a guidare la riscossa. Roma è in fuga. Paniconi fa riposare. Chiude Guiducci con un tocco di seconda 20-25. Nel set successivo è un monologo delle padrone di casa griffato Lipska. La Balducci allunga sul 12-7 con l’ace di Renieri. Cristofani spende il 2’ timeout (15-8) nel tentativo di arginare il ciclone Lipska. Si chiude 25-13 e 3-1 finale. Per la Balducci è un momento magico Sabato arriva a Macerata l’Eurospin Pinerolo per la prima giornata di ritorno in attesa di recuperare due partite.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – ACQUA E SAPONE ROMA 3-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 6, Martinelli 9, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 21, Pirro, Lipska 24, Peretti 6, Mancini 11, Maruotti 3, Rita, Galletti, Bisconti (L1). All. Paniconi

ACQUA E SAPONE ROMA: Adelusi 5, Guiducci 2, Papa 6, Arciprete 6, Cogliandro 7, Rebora 9, Decortes 16, Biop 5. All. Cristofani

Arbitri: Zingaro e Chiriatti

Risultato: 26-24 (28’); 25-14 (22’); 20-25 (24’); 25-13 (21’)

Note: Macerata: bv 7 bs 7 muri 16; Roma: bv 2 bs 6 muri 9.