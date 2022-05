Pallavolo, la Cbf Balducci fallisce il match point

MONDOVI’ – La squadra promossa in serie A1 si deciderà nella “bella” domenica prossima a Macerata. Questo è il verdetto dopo il successo interno della Lpm Bam Mondovì che riequilibra la serie battendo la Cbf Balducci Macerata 3-1. Pallino del gioco sempre in mano alle piemontesi che hanno meritato il successo contro una Cbf che ha faticato nei primi due set nel muro-difesa incappando spesso sul muro di casa. Bene nel 3’ set ma complessivamente troppo altalenante il rendimento delle arancionere. L’e Taborelli top scorer e Mvp dell’incontro.

Il primo set se lo aggiudica la squadra di casa 25-23 che è partita forte 14-11 resistendo alla riscossa e al sorpasso (19-20) passando avanti e chiudendo con Hardeman. I numeri indicano i 4 errori in attacco di Macerata contro uno solo della Lpm nonostante gli attacchi complessivamente si equivalgano, 40% contro 38%. La Cbf ha subito tre aces nonostante una ricezione complessivamente buona. Taborelli 6 punti è la best scorer.

Parte meglio la Cbf alla ripartenza (1-3) ma è un ottimo. Ricci punta su Malik ma la Lpm punge al servizio e sul 15-10 il set sembra indirizzato. Paniconi inserisce Peretti e Martinelli per Ricci e Cosi ma il muro di casa domina. Saranno 3 nel set. Chiude Taborelli 25-18 autrice di 5 punti personali nel set.

Nel 3’ set parte forte Macerata (1-4) ma Mondovì pareggia subito con l’ace della ex Taborelli. Ma due aces dell’altra opposta Malik danno il nuovo allungo ospite. Due muri di Pizzolato cementano il vantaggio (17-22). Chiude Ghezzi in campo per Fiesoli 21-25 con il primo punto personale.

Parte meglio nel 4’ parziale Mondovì intenzionata a chiudere il match. Sul 7-3 Paniconi chiede tempo. Peretti in campo per Ricci riporta la parità col muro a quota 11 ma l’inerzia non passa mai dalla parte delle ospiti. Il pubblico del PalaManera spinge le padrone di casa che si procurano 5 match point. La squadra di Paniconi ne annulla 2 ma il servizio in rete di Malik chiude la contesa 25-22.

Ancora 7 giorni e un’altra battaglia per decidere chi meriterà di accompagnare Pinerolo in serie A1.

LPM BAM MONDOVI – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1

LPM BAM MONDOVI: Taborelli 19, Montani 11, Cumino 1, Bonifacio, Pasquino 1, Hardeman 15, Ferrarini, Molinaro 13, Trevisan 14, Bisconti (L). All. Solforati

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli, Cosi 9, Michieletto 13, Gasparroni, Ghezzi 1, Ricci 1, Stroppa, Peretti 1, Pizzolato 9, Fiesoli 10, Malik 17. All. Paniconi

ARBITRI: Spinnicchia e Scotti

PUNTEGGIO: 25-23 (26’); 25-18 (27’); 21-25 (27’); 25-22 (26’)

NOTE: Mondovi bv 7; bs 17; Muri 12; Macerata bv 8 bs 8 muri 9. Spettatori 2000