Pallavolo, la Cbf Balducci agli esami di riparazione

Mercoledì 3 novembre alle 20.30 a Lanciano, in casa dell’Altino neopromossa, la squadra di Paniconi gioca il primo turno infrasettimanale stagionale per provare a riscattare la sconfitta dell'ultima giornata

MACERATA – Dopo lo scivolone casalingo per mano di San Giovanni in Marignano che non costringeva allo zero da oltre un anno le arancionere, il turno infrasettimanale è l’occasione per rifarsi.

Mercoledì 3 novembre a Lanciano alle 20.30 in casa di Altino, neopromossa ma ancora a zero punti, l’occasione è propizia non solo per tornare a muovere la classifica e non perdere altro terreno dalla vetta, ma anche per rialzare il morale dopo lo schiaffo subito.

Le due squadre si sono già affrontate in precampionato con Peretti e compagne che erano apparse nettamente superiori alle padrone di casa. Proprio il capitano è la grande assente e, dopo la serata storta di Ricci, l’apporto della palleggiatrice di casa avrebbe fatto senz’altro comodo a coach Paniconi che dovrà rinunciarci probabilmente anche nel prossimo turno previsto in anticipo sabato 6 novembre alle 18 contro Busto. Le bustocche nell’infrasettimanale per altro riposano e arriveranno “fresche” a Macerata.

«La prima insidia è l’importanza che Altino riporrà in questa partita – avverte coach Luca Paniconi- sicuramente aspettano questa gara per riscattare le ultime prestazioni, quindi è una squadra che metterà grande determinazione sulla partita. Hanno una palleggiatrice esperta come Saveriano che riesce a mettere nelle migliori condizioni tutte le attaccanti, in particolare Kavalenka e Lestini che sono due terminali offensivi di peso. Al centro hanno Angelini che è una giocatrice esperta per la categoria e Spicocchi»

La CBF Balducci non vuole perdere troppo terreno dopo la sconfitta interna si domenica.

«Anche per noi è una partita importante perché arriva dopo una prestazione complicata e perché sono partite che si devono preparare in poco tempo – conferma coach Luca Paniconi – La nostra attenzione deve essere rivolta ad arrivare a questo incontro con una determinazione tale che ci possa permettere di imporre il nostro gioco, dal momento che domenica si è visto che come caliamo un po’ facciamo fatica. La cosa più importante è lasciarci alle spalle l’ultima sconfitta e ripartire per la prossima con uno spirito positivo». La partita sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube Volleyball World.