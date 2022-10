Pallavolo, la Cbf Balducci all’esame Perugia, la Megabox in Lombardia

Prosegue il percorso di avvicinamento all’inizio del campionato di A1. Prove tecniche di scontro salvezza per la squadra di Paniconi a Macerata contro la Bartoccini. Quadrangolare probante per Vallefoglia

MACERATA – Ultimo test interno pre-campionato per la Cbf Balducci Macerata che sabato alle 17.30 al Banca Macerata Forum ospita la Bartoccini Perugia del nuovo coach Matteo Bertini. Le due squadre poi si affronteranno di nuovo domenica prossima in Umbria.

L’impressione è che sarà partita vera perché ormai il tempo all’avvio di campionato stringe e c’è bisogno di trovare ritmo e certezze tecniche e tattiche.

Per una delle tante neo arrivate, la centrale Beatrice Molinaro sconfitta quando vestiva la maglia di Mondovì nella finale promozione dello scorso maggio «le ultime uscite sono andate bene e, secondo me, le prossime due con Perugia saranno un altro test importantissimo per vedere se ci sono stati altri miglioramenti». Il test sarà anche utile per capire lo stato di forma delle due osservate speciali Lipska e Milanova il cui lavoro di recupero dai rispettivi acciacchi fisici viene valutato dallo staff medico e tecnico giorno per giorno.

Trasferta invece per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che torna in campo sabato alle ore 21 a Viadana dove il quadrangolare “Più insieme – Fideuram Private Banker – 1° Trofeo Amor Avis” inaugurerà il nuovo palasport, che ospiterà le partite interne di Casalmaggiore, a più di 7 anni di distanza dal crollo del tetto dell’impianto. Le biancoverdi si troveranno di fronte proprio la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, nel secondo match del programma, che sarà aperto dal confronto tra Busto Arsizio e Cuneo, in programma alle ore 17.30.

Lo definisce un test probante coach Andrea Mafrici, «un’altra tappa di avvicinamento alle partite vere, utile a misurare innanzitutto dove siamo noi come squadra e poi per capire dove sono le altre». Casalmaggiore ha affidato al coach di Montemarciano Andrea Pistola, ex di Cuneo, una squadra completamente rinnovata dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata della scorsa stagione: il libero Chiara De Bortoli, il martello Alexandra Frantti, le centrali Juliet Lohuis, Benedetta Sartori e Laura Melandri, le attaccanti di banda Rebecca Piva ed Elena Perinelli, l’opposta Emiliya Nikolova, le palleggiatrici Lauren Carlini e Francesca Scola, l’anno scorso regista proprio a Vallefoglia, dove ha giocato per un mese prima di incorrere in un infortunio fisico. L’obiettivo di Casalmaggiore, anche se non dichiarato, è il ritorno nelle competizioni europee. Alla Megabox mancheranno ancora la regista americana Micha Hancock, che dovrebbe arrivare in tempo per la prima giornata con Cuneo, domenica 23 ottobre, e la centrale Maja Aleksić, impegnata ai Mondiali con la nazionale serba.