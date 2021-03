Pallavolo, CBF Balducci e Videx da urlo. La Lube attende

Ancora un weekend più che positivo per le formazioni di serie A marchgiane. La Cbf Balducci ha battuto anche Roma, la Videx Grottazzolina ha superato nettamente Galatina ritrovando la vetta. Bene MedStore e Vigilar

MACERATA – Non smette di stupire la CBF Balducci Macerata che nella 5’ giornata della Poule Promozione del campionato di serie A2 ha superato l’Acqua e Sapone Roma seconda in classifica per 3-1.

La striscia positiva delle arancionere si allunga a 13 partite, Coppa Italia compresa. In isolamento per Covid, invece, la Megabox Vallefoglia per i casi di positività. Salterà anche il turno infrasettimanale di mercoledì.

Solo applausi, in serie A3 Girone Blu per la Videx Grottazzolina.

La squadra di Ortenzi ha superato Galatina nello scontro diretto scansandola dalla vetta dove si accomoda da sola con 2 punti di vantaggio, 51 contro 49, seguono poi Tuscania e Pineto.

Nel Girone Bianco non conosce soste la marcia della MedStore Macerata che vinto col massimo scarto a Prati di Pordenone. Tre punti pieni anche per la Vigilar Fano che ha regolato la Sa.Ma Portomaggione. In clssifica la MedStore di coahc Di Pinto è al 3’ posto dietro Motta di Livenza e PortoViro mentre la Vigilar Fano è al 5’ posto a 3 punti da Macerata e a 1 da Brugherio. Domenica prossima si chiude il girone col derby.

In SuperLega infine, la Cucine Lube attende l’inizio della serie di Semifinale contro Itas Trentino fissata per domenica 28 all’Eurosuole Forum sperando nel rientro di De Cecco e Leal. Gara 2 giovedì a Trento. L’altra semifinale, dopo l’esito di Gara 3, sarà, come da pronostico, Perugia-Milano