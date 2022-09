Pallavolo, la Cbf Balducci ancora in rodaggio. Arriva il primo derby

MACERATA – Il primo vero incontro stagionale per la Cbf Balducci si è chiuso in parità. Nell’amichevole al rinnovato Banca Macerata Forum il test contro la formazione di Serie A2 dell’Omag-Mt San Giovanni in Marignano ha messo in luce pregi e difetti di una squadra molto rinnovata che ha grandi margini di miglioramento a un mese esatto dall’inizio del campionato di serie A1. Senza poter utilizzare Milanova, ai box per un affaticamento alla schiena, e con Lipska ancora out, coach Luca Paniconi ha scelto all’inizio Ricci in regia, Okenwa opposta, Abbott e Fiesoli in banda, Cosi e Molinaro al centro, Fiori libero. Primo set di marca ospite (15-25), quindi il rientro della Cbf (25-17 con Malik e Napodano in campo per Okenwa e Fiori. Nel 3’ set (23-25) campo per Poli al centro e alternanza tra i due liberi (25-19). Nel terzo set dentro Poli per Cosi al centro. Quarto parziale (23-25) per le ospiti con Quarchioni in campo per Abbott e Cosi di nuovo dentro per Molinaro.

Nel dopogara coach Paniconi ha sottolineato alcuni punti: «Il bilancio è buono per alcuni aspetti e ovviamente dopo ogni impegno si evidenziano le cose sulle quali dobbiamo ancora lavorare. Si sono visti dei passi avanti su qualche fondamentale. Sono contento per alcune cose che dovevamo provare a fare e che abbiamo fatto, meno contento per altre che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto».

In linea col suo tecnico anche il pensiero della palleggiatrice Maria Irene Ricci: «Sicuramente dobbiamo raffinare un po’ di cose perché comunque abbiamo qualche infortunio, quindi gli allenamenti non sono facilissimi, ma devo dire che stiamo lavorando veramente tanto e sta andando sempre meglio. Quindi sono contenta anche di come sta andando la squadra, per l’atteggiamento che abbiamo in campo, però dobbiamo ancora lavorare molto». Ora la Cbf è attesa da un doppio impegno con Vallefoglia, derby di A1 che si disputerà sabato pomeriggio 24 settembre in casa della Megabox.

IL TABELLINO

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi 13, Fiori (L), Abbott 9, Napodano (L), Lipska n.e., Ricci 4, Quarchioni 2, Okenwa 2, Molinaro 4, Milanova n.e., Fiesoli 14, Malik 19, Poli 1. All. Paniconi

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Perovic 11, Biagini (L), Bolzonetti 17, Salvatori 4, Cangini n.e., Rachkovska 12, Covino 5, Saguatti 6, Parini 3, Aluigi, Turco 2, Caforio (L), Babatunde n.e.. All. Barbolini

Parziali: 15-25 (19’), 25-17 (20’), 23-25 (23’), 25-19 (21’).

Note: Macerata 11 battute sbagliate, 5 ace, 10 muri vincenti, 40% in attacco, 50% in ricezione (18% perfette). San Giovanni 11 battute sbagliate, 3 ace, 8 muri, 35% in attacco, 57% in ricezione, 24% perfette).