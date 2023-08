Pallavolo, la Cbf Balducci esordirà in casa in A2

Al via il campionato domenica 8 ottobre contro Montecchio. Saja: «Avvio tosto poi campionato equilibrato». Le migliori faranno la Poule Promozione. La vincente sale in A1 come chi vincerà i playoff. Cinque retrocessioni

MACERATA – «Abbiamo piuttosto tre partite subito molto impegnative nelle le prime tre giornate – dice coach Stefano Saja – con una trasferta abbastanza lunga a Cremona e gare casalinghe contro Montecchio e Mondovì, sicuramente due candidate alla testa del girone e quindi sarà importante trovarsi pronti».

Ecco come il neotecnico della Cbf Balducci commenta la pubblicazione del calendario del Girone B di Serie A2 in base al quale la sua squadra domenica 8 ottobre alle 17 al Banca Macerata Forum avrà subito sulla sua strada un avversario molto probante come le venete di Montecchio Maggiore per l’esordio. Dopo la trasferta in casa dell’Esperia Cremona arriverà a Macerata Mondovì, altra storica e agguerrita avversaria che evoca dolci ricordi per essere stata la vittima nella finale promozione per la A1 di due stagioni fa. Le piemontesi proveranno sicuramente il salto di categoria anche quest’anno. «Dovremo essere molto bravi a stringere i denti e affrontare queste prime tre giornate magari ancora non al massimo dal punto di vista fisico e anche del gioco, perché ci vorrà un po’ per essere ben rodati. Insomma, un inizio che ci darà una bella scossa» continua il tecnico al primo anno a Macerata.

Il girone di andata termina il 22 novembre con il secondo dei due turni infrasettimanali in casa contro Olbia. Anche il giorno 1 novembre, la Cbf Balducci giocherà l’infrasettimanale in casa contro la Picco Lecco. Turno di Santo Stefano in casa contro San Giovanni in Marignano, partita di cartello. L’ultima giornata delle 18 di Regular Season è prevista domenica 21 gennaio con la trasferta di Olbia.

Al termine della stagione regolare, le squadre classificate dal 1° al 5° posto di ciascun girone si qualificano alla Pool Promozione ed ogni squadra affronterà le 5 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate mantenendo i punti conseguiti nella Regular Season. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2^ alla 5^ posizione della Pool Promozione accedono ai playoff dai quali uscirà la seconda promossa. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocedono in Serie B1.

«La mia valutazione – conclude il coach milanese – è abbastanza positiva e l’inizio ci metterà in temperatura perché, come al solito l’esordio in casa ha sempre un doppio lato, da una parte sei contento, dall’altra hai tu la pressione del risultato e di fronte una squadra molto forte, quindi dovremo farci trovare preparati. Si chiuderà il girone con la lunga trasferta di Olbia, probabilmente in una fase in cui il campionato magari avrà già dato alcune indicazioni, però sarà comunque una partita insidiosa».