Pallavolo, La Cbf Balducci gioca in anticipo a Milano

CIVITANOVA –Dopo la parentesi di SuperCoppa a Cagliai nella quale la Cucine Lube è andata ad un passo dalla conquista del trofeo, il 6° turno di SuperLega Credem Banca, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova domenica 6 novembre alle ore 18 propone il confronto numero 42 tra Cucine Lube Civitanova e gli scaligeri, iscritti al campionato 2022/23 come WithU Verona. Nel roster di casa figurano due atleti con trascorsi nella città dell’Arena: Simone Anzani murò in maglia scaligera dal 2013/14 al 2016/17, Daniele Sottile giocò a Verona dal 2007/08 al 2009/10. Sono 37 i successi dei cucinieri contro i 4 scaligeri. I cucinieri poi torneranno in campo nell’infrasettimanale mercoledì alle 19 sempre all’Eurosuole Forum nel primo match del girone di Cev Champions League contro i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica.

Reduce da due stop consecutivi la Cbf Balducci anticipa stasera alle 20.30 all’Arena di Monza il match contro la Vero Volley Milano di coach Marco Gaspari. Le padrone di casa allenate dal bravo tecnico di Ancona sono finora imbattute dopo 4 partite, sono le finaliste per l’ultimo scudetto e sono da considerarsi un avversario non alla portata di Fiesoli e compagne. Tuttavia la flebile speranza è che le arancionere sappiano restare attaccate ad un avversario che sa spingere forte ma anche concedere qualcosa come dimostrato in questo primo scorcio di stagione. Se però la Cbf dovesse essere quella vista mercoledì contro Firenze, arrendevole o incapace di arginare l’onda avversaria, il match è destinato a chiudersi con un altro 3-0.

Con grandi speranze di successo scende in campo invece domenica alle 17 al PalaCarnaroli di Urbino la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ospita la E-Work Busto Arsizio. Le lombarde sono un buon team, squadra da playoff come lo sono le ragazze di Mafrici e potrebbe venire fuori un match equilibrato e spettacolare. Cresce l’affiatamento tra la palleggiatrice Hancock e le compagne, la condizione di Kosheleva migliora ad ogni allenamento. Ci sarà da divertirsi.

Dopo tre settimane di “buio” il palas di Grottazzolina riaccende le luci sulla A2 maschile. Domenica alle 16 la Videx Yuasa Grottazzolina riceve la visita della Cave del Sole Lagonegro nel match valido per il sesto turno di andata. Anche qui si prospetta un match combatutto perché è un buon momento per entrambe le formazioni. Vecchi e compagni sono reduci da tre successi consecutivi e non vogliono certamente arrestare il trend più che positivo mentre il sodalizio biancorosso ha centrato appena sei giorni fa la prima vittoria stagionale e si presenta al PalaGrotta con l’auspicio di aver finalmente invertito la rotta dopo un inizio di campionato in salita.

In A3 maschile Girone Bianco la Med Store Tunit torna al Banca Macerata Forum dopo due gare disputate in trasferta, compreso il primo dei due recuperi ospitando alle 18 la Monge-Gerbaudo Savigliano, una squadra in forma che al momento occupa la terza posizione ma con gli stessi 12 punti delle prime due in classifica. I piemontesi non perdono dall’esordio in mentre la Med Store Tunit è invece a caccia di punti

In contemporanea la Vigilar Fano si prepara ad ospitare la Gamma Chimica Brugherio per continuare la sua striscia di 4 vittorie consecutive e confermarsi nelle prime posizione della classifica generale.