Pallavolo, La Cbf Balducci in anticipo tv a Cremona

Dopo il prezioso successo in Cev Champions la Cucine Lube ospita Siena in Superlega. In A1F la Megabox in trasferta domenica a Bergamo. In A2M a Videx Grtotazzolina attende Bergamo

CIVITANOVA – L’impegno infrasettimanale di Cev Champions ha dato nuova linfa alla Cucine Lube Civitanova che deve assolutamente riprendere la corsa in Superlega cercando i 3 punti contro Siena all’Eurosuole Forum alle 18. È il terzo faccia a faccia della storia in Serie A tra la Cucine Lube Civitanova e l’Emma Villas Aubay Siena. I biancorossi si sono aggiudicati per 3-1 entrambi i precedenti. Nel roster senese figura anche un centrale ex Lube, Fabio Ricci, che nella stagione 2012/13 venne ingaggiato dai biancorossi a torneo in corso.

Il secondo allenatore biancorosso Romano Giannini, invece, tra il 2013/14 e il 2015/16 portò l’Emma Villas dalla B2 a giocare in Serie A2.

In A1 Femminile la Cbf Balducci Macerata in crisi di risultati, reduce da 5 KO consecutivi tutti per 3-0 anticipa a stasera alle 20.30 in diretta su RaiSport l’impegno contro Casalmaggiore del coach di Montemarciano Andrea Pistola. Per le arancionere è la seconda trasferta consecutivo dopo il viaggio a Cuneo di mercoledì. Servono punti e serve una reazione caratteriale perché i contenuti tecnici, anche a Cuneo, la squadra comunque li ha dimostrati pur nei limiti di un roster costruito di fretta. Per la centrale Aurora Poli «Ci attende un’altra sfida tosta e lontani da casa dopo quella di Cuneo, a tre giorni di distanza. Chiaramente dobbiamo mettere da parte la stanchezza e vogliamo scendere in campo per rifarci e provare ad esprimere una buona pallavolo con maggiore continuità e non solo in alcuni momenti della gara come accaduto nelle ultime nostre uscite. Massima concentrazione e determinazione, dunque, Casalmaggiore è un’ottima formazione e l’ha dimostrato in campo».

Cerca punti pesanti in trasferta anche la Megabox Vallefoglia che, priva di capitan Kosheleva, ha perso male in casa mercoledì contro Il Bisonte Firenze. Domenica alle 17 l’appuntamento è sul campo del Volley Bergamo squadra alla portata di Hancock e compagne a patto di dimostrarsi meno fallose e più concrete.

In A2 maschile sfida affascinante per la Videx Grottazzolina che domenica alle 18 ospita al PalaGrotta la Agnelli Bergamo del coach falconarese Gianluca “Ciccio” Graziosi. I bergamaschi sono secondi a un punto dalla capolista Vibo Valentia ed hanno 5 punti di vantaggio sulla squadra di Ortenzi. Contro i detentori della Supercoppa di categoria ci vorrà la miglior Videx. «Affrontiamo un avversario molto quotato ma fino ad oggi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque” – ha dichiarato. “Domenica dovremo soltanto pensare ad esprimerci al meglio delle nostre possibilità, consapevoli che potremo contare sulla carica del PalaGrotta».

In A3 maschile la Med Store Tunit attende Garlasco mentre la Vigilar Fano se la vedrà sempre in casa con San Donà di Piave. Entrambe le partite si giocano domenica alle 18. Il pronostico è tutto per le marchigiane con Fano addirittura seconda che è probabilmente la squadra più in forma del momento nel Girone Bianco.