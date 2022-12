Pallavolo, la Cbf Balducci abbraccia il neo acquisto Djikema

MACERATA – È già al lavoro Laura Dijkema, la palleggiatrice olandese classe ’90 ingaggiata dalla Cbf Balducci, fino a fine stagione. La consegna della maglia ufficiale numero 24 da parte del presidente del Club arancio-nero,Pietro Paolella, è stata l’occasione per le prime parole da arancionera per la regista che torna a giocare nel campionato italiano dopo le esperienze a Novara e Firenze.

«Grazie a tutti per l’accoglienza, sono molto contenta di essere qua a Macerata – ha detto – voglio ringraziare la società e il main sponsor CBF Balducci per questa possibilità. Ho visto da vicino le mie nuove compagne nel match giocato a Busto Arsizio e, ho capito che le ragazze possono spingere molto». La giocatrice manca dalla A1 italiana da un paio di stagioni.

«Ho scelto di tornare nel campionato italiano, ed è un sogno per me. Ringrazio la società di Macerata che mi ha dato la possibilità di aiutare la squadra e in questo momento è la scelta perfetta per me» – prosegue. «Alla CBF Balducci HR voglio portare la mia esperienza, la mia energia e la positività: avremo tempo per lavorare e crescere insieme perché a dicembre giocheremo solo due gare, anche se sono dei match importantissimi, prima con Pinerolo poi in trasferta con Vallefoglia. In queste settimane ne approfitterò per trovare il feeling con la squadra, ci saranno tanti allenamenti a disposizione per puntare a questo obiettivo». Alla giocatrice è arrivato l’eco del calore del Banca Macerata Forum.

«Non vedo l’ora di giocare in questo palasport e di vedere tanti tifosi a sostenerci tutti vestiti di arancione, sarà molto bello» – ha concluso Djiekema che con la sua Nazionale veste proprio l’arancione caro ai tifosi maceratesi. Dopo le stagioni giocate anche in Italia in club ambiziosi come Novara e Firenze, dovrà sapersi calare nella realtà spinosa della lotta salvezza, quella nella quale ogni set e ogni punto fanno la differenza. L’ingaggio dell’olandese non resterà isolato perché il DS Storani cerca il profilo giusto nel reparto schiacciatrici visto che Lipska è ormai chiaro che non potrà rientrare.