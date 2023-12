Pallavolo, capolista marchigiana in A2 e A3 maschile

La Yuasa vince contro Ravenna e mantiene il ritmo in vetta. La Banca Macerata continua a stupire in A3 inseguita dalla Smartsystem Fano. Giovedì Yuasa a Siena, derby tra Macerata e Fano in casa della prima

GROTTAZZOLINA – In A2 maschile prosegue la corsa della capolista Yuasa Battery che ha vinto un match importante contro la Consar Ravenna 3-1 centrando la nona vittoria consecutiva. In classifica i ragazzi di Ortenzi sono a quota 25 e guidano con 3 punti di vantaggio su Prata di Pordenone e addirittura 7 su Siena prossimo avversario. Il successo contro Ravenna non era scontato perché i romagnoli erano reduci da tre vittorie consecutive contro Ortona, Siena ed Aversa. In settimana la società ha anche aggiunto un ulteriore tassello al proprio roster ingaggiando Fabrizio Ferraguti, assicurandosi le prestazioni sportive di un ragazzo in cerca di nuovi stimoli, modenese di nascita, classe ‘95 per 195 centimetri. Nel corso del match contro Ravenna i gialloblù hanno dovuto rinunciare al proprio regista Manuele Marchiani infortunato, potendo contare sull’ottima prestazione di Matteo Lusetti premiato MVP del match. Prossimo impegno giovedì 7 Dicembre al PalaEstra di Siena alle ore 20:30, sul campo della Emmas Villas mentre domenica al PalaGrotta ospiterà, alle ore 18:00, l’Abba Pineto.

Anche in A3 maschile la capolista è marchigiana, la Banca Macerata. I biancorossi hanno cementato la propria posizione vincendo a Sorrento (1-3) e guidando con 23 punti frutto di 8 vittorie e una sola sconfitta per altro al tiebreak. Giovedì alle 20.30 il Banca Macerata Forum ospiterà il derby tra Volley Banca Macerata e Smartsystem Fano. Sarà la gara più attesa della 10’ giornata di Serie A3 Girone Blu tra le migliori formazioni della categoria. Per lo schiacciatore Enrico Lazzaretto «incontriamo una squadra ostica, la classifica parla da sola. Conosciamo bene Fano, ci siamo sfidati in amichevole poi con alcuni degli avversari siamo amici e abbiamo giocato tante volte contro o insieme, ad esempio Margutti e Partenio che sono stati a Macerata. Sarà una bella sfida anche perché è un derby e ormai lo sento un po’ mio alla mia terza stagione in biancorosso, in più ci da l’occasione di allungare in classifica». La profondità del roster biancorosso ha consentito di girare a Sorrento una partita cominciata male. «Siamo cresciuti nel corso del match anche grazie al supporto di chi è entrato dalla panchina e faccio i complimenti a Penna che ci ha aiutati in momento difficile; quando poi ci siamo trovati abbiamo preso il controllo, lasciando poco spazio a Sorrento». In vista del derby appello al pubblico di casa: «Giovedì cercheremo di sfruttare la carica del nostro pubblico, che speriamo venga numeroso a sostenerci» – ha concluso Lazzaretto