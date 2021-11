Pallavolo, la capolista a Loreto. La Battistelli Clementina con Trevi

ANCONA – La capolista solitaria Bontempi Ancona della serie B maschile girone G nella 4’ giornata di andata misurerà le sue ambizioni sul campo della Nova Volley Loreto, squadra abbonata al tiebreak. Si gioca domenica alle 17 al Palaserenelli.

Derby della provincia di Macerata tra la finora deludente Volley Potentino e la Paoloni sabato alle 18. Derby anche a Civitanova dove alle 21 arriva la Montesi Pesaro. Scontro tutto romagnolo tra San Giovanni in Marignano e San Marino. La Sabini Castelferretti che sabato ha trovato il primo acuto, scende ad Alba Adriatica, mentre Osimo ospita Bellaria fanalino di coda sabato alle 17.30.

In B1 Femminile la protagonista dell’ultimo turno Pieralisi Jesi, ha un altro impegno casalingo altrettanto complicato ospitando la Nottolini Lucca, capolista imbattuta, sabato alle 18. In contemporanea a Moie la Battistelli Termoforgia Clementina attende la visita delle umbre di Trevi una delle formazioni più longeve di questa categoria per cercare il riscatto. La Energia 4.0 Volley Angels, reduce dal primo storico successo in B1, va a Civitavecchia ancora a zero punti, cercando continuità di risultati.



In B2 Femminile girone H in contemporanea sabato alle 17.30 Bcc Fano ospita la Anderlini Modena mentre Collemarino attende la capolista Teodora Ravenna. Nel girone L super derby a Corridonia tra la capolista Corplast e la sorprendente Porto Potenza di Erika Alessandrini. Pagliare ospita Pescara per tirarsi fuori dalla zona rossa.