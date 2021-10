Pallavolo, al via il campionato di serie B maschile e femminile

Ambizioni e speranze accomunano tutte le formazioni di serie B maschile, B1 e B2 femminile che dal prossimo weekend scendono in campo in campionato. Sono 16 le marchigiane al via

ANCONA – Otto squadre in B maschile, tre in B1 femminile e cinque in B2 Femminile anche se in gironi diversi. Le Marche fanno sentire il loro peso nel contesto nazionale della serie B, una categoria solitamente dedicata a roster giovani nei quali tanti ragazzi e ragazze provenienti dai settori giovanili hanno l’occasione per misurarsi ad un livello più alto e con ruoli da protagonisti.

La serie B maschile girone G comprende 12 formazioni di cui 8 marchigiane

Le prime due a scendere in campo saranno alle 17 al Fontescodella la Paoloni Macerata e la neopromossa Civitanova. Alle 17.30 Ancona ospita i romagnoli di Bellaria mentre alle 18 il Volley Potentino comincerà la sua stagione ad Alba Adriatica. Alla stessa ora, sul campo dell’altra neopromossa Castelferretti, sarà di scena la Montesi Pesaro. Alle 18.30 a San Marino tocca alla formazione di Osimo mentre chiuderà il quadro la Nova Volley Loreto alle 21 a San Giovanni in Marignano.

Difficile definire il quadro delle favorite con la Paoloni Macerata che deve confermare quanto di buono fatto vedere l’anno scorso. Previsto un campionato di alta classifica per la Libertas Osimo e per la Bontempi Ancona con all’esordio in panchina Dore Della Lunga. A fari spente le altre, alcune con roster molto giovani come la Nova Volley Loreto del nuovo coach Marcello Ippoliti, la Sabini di coach Giangiacomi. Più esperta negli interpreti la US’79 di coach Baleani e Volley Potentino di Michele Massera.

In B1 Femminile girone E, occhi puntati sulla Battistelli Termoforgia Clementina di coach Secchi che parte come squadra da battere per tutte le contendenti e completamente rinnovata rispetto alla stagione scorsa. Esordisce in casa sabato alle 18 contro Casal De’ Pazzi. In contemporanea a Jesi contro Pomezia toccherà alla Pieralisi di Luciano Sabbatini con alcuni volti nuovi in squadra e qualche scommessa da vincere. New entry, avendo acquisito il titolo è la Energia 4.0 Volley Angels Porto San Giorgio, unica in trasferta, che giocherà domenica alle 17.30 a Castelfranco di sotto (PI). Per la Clementina il sogno resta la serie A2 mentre per le altre due marchigiane è cucirsi addosso il ruolo di mine vaganti.

In B2 Femminile girone L, subito derby sabato alle 19 tra Pagliare e Corridonia mentre la neopromossa Porto Potenza riposa. Le lunghe trasferte a Fasano, Bari, Trani e Bisceglie renderanno anche logisticamente impegnativo il percorso. Nel girone H esordio in trasferta per Collemarino neopromossa a San Giovanni in Persiceto sabato alle 21 e per la Bcc Fano a Ravenna con inizio alle ore 20. Obiettivo primario per tutti mantenere la categoria.