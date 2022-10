Pallavolo, il weekend di serie B può già dare delle indicazioni

La prima giornata in B maschile, B1 e B2 Femminile ha aperto alcuni interrogativi che la 2’ potrà in parte risolvere. Comincia il campionato anche della Pieralisi Jesi (B1F). Derby a Fano e a Porto San Giorgio (B2F)

JESI – Dopo il successo all’esordio la Sabini Castelferretti e la La Nef Osimo sapranno confermarsi anche in trasferta? La Nova Volley Loreto e la Bontempi Ancona troveranno nelle trasferte pugliesi le soddisfazioni mancate all’esordio in casa? La Paoloni Macerata può ambire ad un ruolo da protagonista come nella passata stagione?

Ecco alcuni dei quesiti che si addensano nel panorama della serie B maschile che, confermando le attese, è almeno nel girone E un campionato estremamente combattuto.

La prima giornata ha offerto non poche sorprese a partire dalla competitività delle formazioni avversarie delle marchigiane. Cinque vittorie su sei per le “straniere” con la sola Castellana Grotte che ospita Loreto sabato alle 17.30, sconfitta in Romagna a San Giovanni in Marignano.

Tra le più accreditate a fare corsa di testa c’è la squadra “senza testa” di coach Pascucci che scende a Montorio che ha ben figurato all’esordio da neopromossa facendo bottino pieno al Palaserenelli. Interessante il derby tra Volley Potentino e Cucine Lube entrambe deluse dall’esordio. Oltre che per i neroverdi loretani trasferta pugliese per Ancona a Molfetta e per la Us Civitanova sul campo di Turi. Derby tra Paoloni Macerata e Sabini Castelferretti al Banca Macerata Forum.

In B1 Femminile girone D dopo il riposo alla 1’ giornata comincia il campionato della Pieralisi Jesi che esordisce sabato alle 17.30 sul campo della competitiva Forlì.

Primo match interno stagionale per la Clementina 2020 sconfitta all’esordio pur facendo una buona figura. A Maiolati alle 18 arriva il Mosaico Ravenna. Partita in casa alle 21 per la Corplast Corridonia in casa contro Volley Modena.

In B2 Femminile sabato alle 17.30 derby a Fano tra la Bcc e Polverigi, entrambe capaci di muovere la classifica all’esordio e a Porto San Giorgio tra De Mitri e Monte Urano entrambe battute in avvio. Trasferta a Ozzano per Porto Potenza mentre Pagliare ospita Prato alle 19.