Pallavolo giovanile, Easter Volley slitta a settembre

CAMERANO – «Abbiamo atteso per una comunicazione che non avremmo voluto fare ma, vista la situazione generale, la data storica del weekend pre-pasquale non potrà neanche quest’anno ospitare Easter Volley. Noi però non vogliamo mollare per tutti quelli che amano questa manifestazione e abbiamo fiducia che si possa ritornare alla normalità». Ecco un altro evento sportivo che rivede anche quest’anno i suoi piani a poche settimane dal teorico semaforo verde.

Si tratta di uno dei più importanti e longevi tornei internazionali di pallavolo giovanile femminile che da oltre 25 anni si disputa nel weekend di Pasqua nella Riviera del Conero.

Easter volley 2021 “traslocherà” a settembre con l’auspicio che la crisi pandemica possa essere un ricordo e si sta lavorando a tutte le condizioni necessarie perché dal 9 all’11 settembre le Marche possano ospitare la 27esima edizione dell’Uniqa Cup. La data sarà ufficializzata dopo le indicazioni della Fipav Nazionale.

In questi mesi l’organizzazione curata dalla Bftm Volley Summer Camerano dello stesso Claudio Principi organizzerà degli appuntamenti online con allenatori, società e atlete per parlare di Easter Volley e di tematiche inerenti la pallavolo.

«Proviamo tutti a non mollare e a tornare a fare quello che più ci piace nel nome della pallavolo», conclude Principi.