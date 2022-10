Pallavolo, Camerano e Castelfidardo “Insieme per Crescere”

CAMERANO – Il PalaPrincipi tutto esaurito ha fatto da cornice alla presentazione della stagione sportiva della Bftm Volley Summer Camerano e della Volley Castelfidardo. Pur mantenendo la rispettiva autonomia, le due società già dall’anno scorso hanno avviato un percorso di collaborazione tecnica costituendo il progetto “Insieme per crescere” dimostrando che fare squadra si può.

A cementare il sodalizio anche il sigillo dei rispettivi sindaci, Oriano Mercante per il Comune di Camerano e Roberto Ascani per il Comune di Castelfidardo che hanno rimarcato «la lungimiranza dei dirigenti sportivi nel promuovere una collaborazione che va soprattutto a vantaggio delle ragazze – ha detto Mercante, oltre 180 quelle iscritte a partire dalle piccoline del gruppo S3 fino alla prima squadra il cui vertice è rappresentato dalla formazione di serie D e che non era per nulla scontata – ha ricordato Ascani – considerando la rivalità sportiva che storicamente ha sempre contraddistinto le società come è normale che sia».

A coordinare il progetto con il contributo di Loriana Ottavianelli è Claudio Principi, presidente della Bftm Volley Summer che, all’interno del palas intitolato alla memoria del fratello Daniele, ha ricordato come «dopo aver gettato le basi in epoca di pandemia, oggi le due società hanno un percorso tecnico comune guidato dal direttore sportivo Valentina Bellucci e dal direttore tecnico Andrea Quintini. Stiamo lavorando con grande unità di intenti con l’obiettivo di far crescere il movimento e i primi risultati sono confortanti». I numeri sono in crescita e l’entusiasmo molto forte anche negli sponsor che sostengono l’attività.

Presenti all’evento ritrovatisi poi anche nelle merenda offerta da “Fior di Grano” con tutte le famiglie i vertici del Comitato Regionale Fipav Fabio Franchini e Andrea Pietroni, il presidente del Comitato Territoriale Francesco Leoni, il presidente del Coni Marche Fabio Luna. Per la Regione Marche ha partecipato portando il suo saluto anche il consigliere regionale Mirko Bilò.

Le due società partecipano a 10 campionati tra provinciali e regionali con due under 13, una a Camerano una a Castelfidardo, l’under 14, ben tre squadre under 16, la squadra di 2’ Divisione a Castelfidardo, l’under 18 che disputa anche il campionato di 1’ Divisione provinciale a Camerano e la serie D di Castelfidardo.

Le iscritte di Camerano e Castelfidardo con le istituzioni e sponsor

Nel corso dell’evento è stato riconosciuti il valore dell’atleta di casa Maria Vittoria Paoletti inserita tra le migliori 24 atlete under 16 a livello italiano e che ha partecipato in estate ad alcuni raduni con la nazionale di categoria. L’atleta classe 2008 fa parte del gruppo che disputa il campionato di 1’ divisione allenato da Andrea Quintini e Daniele Lucchetti.

«Per me è stata una bellissima esperienza allenarmi con la nazionale giovanile – ha detto Mavi Paoletti vincendo l’emozione del microfono – e il mio sogno è tornare in quel gruppo quanto prima e per questo mi impegnerò al massimo con le mie compagne e in ogni allenamento».

Il riferimento finale è la squadra di serie D allenata da Marco Pentericci e Lorenzo Bratti che gioca le partite interne al PalaOlimpia di Castelfidardo.