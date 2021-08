Pallavolo, il calendario di A1 non prima di giovedì

VALLEFOGLIA – Conto alla rovescia per la pubblicazione del calendario della prossima serie A1 che tornerà ad ospitare anche una marchigiana, la Megabox Vallefoglia che tuttavia disputerà le proprie partite interne ad Urbino.

Il giorno designato per conoscere il programma del massimo campionato femminile è giovedì 12 agosto. La A1 riparte con 14 squadre che daranno la caccia al titolo tricolore che l’Imoco Volley Conegliano conquistato la scorsa primavera in una Finale Scudetto palpitante contro l’Igor Gorgonzola Novara.

Si comincerà nel weekend del 9-10 ottobre, mentre il girone di andata si concluderà nel tradizionale appuntamento del 26 dicembre. Il termine della Regular Season è fissato per il primo fine settimana di aprile.

Oltre agli accoppiamenti delle 26 giornate della ‘stagione regolare’, saranno rese note le date e le formule dei Play Off, di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Più incertezza per la serie A2. Il 22 luglio la Lega Volley Femminile aveva decretato che solo 16 sulle 21 società che hanno presentato domanda sono legittimate a partecipare al campionato mentre per 5 club, Olbia, Pinerolo, Martignacco, Aragona e Sant’Elia, per motivi vari la decisione circa l’ammissione era demandata alla Fipav. Da allora tutto tace. Le Olimpiadi hanno rallentato tutto ma la Cbf Balducci Macerata e le altre contendenti attendono lumi. Chissà che proprio giovedì 12 agosto, contestualmente alla pubblicazione del calendario di A1 possa essere pubblicato l’elenco delle ammesse al secondo campionato nazionale.