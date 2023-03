Pallavolo, caduta pesante per la Cucine Lube nei playoff

Serata da ricordare per la Cbf Balducci che ritrova il successo dopo 2 mesi. Male la Megabox Vallefoglia in A1F, la Videx Grottazzolina a Cuneo in A2 M. La Med Sotre Tunit vince il derby di A3 Maschile

CIVITANOVA – Cominciano nel peggiore dei modi i playoff scudetto per la Cucine Lube in casa in gara 1 della serie al meglio delle 5 partite contro la With Verona di coach Stoychev. Nel finale dei set i veneti sono sembrati più precisi e meno fallosi vincendo alla fine con merito. Mercoledì si replica a Verona ma la squadra di Blengini è già di rincorsa. Per il tecnico della Lube: «Il risultato è rotondo ma la realtà è che la partita è stata molto equilibrata, e noi siamo mancati nei finali di ogni set, con qualche errore di troppo commesso sia in battuta che in attacco. In questa serie le partite saranno sicuramente tutte molto tirate come quella di stasera, certo noi dobbiamo fare meglio, in primis nella gestione del servizio e nelle fasi clou dei set, e poi anche nel riuscire a sfruttare tutte le occasioni che ci si presentano in fase di ricostruzione».

Nel resto del quadro dei Quarti solo vittorie interne e fattore campo rispettato con Perugia che soffre un set contro Milano poi domina. Tiebreak vincente per Trento e Modena contro Monza e Piacenza.

In A1 Femminile nulla da fare per la Megabox Vallefoglia che cede (1-3) all’ottima Chieri in corsa per il 4’ posto. La lotta ad un posto nei playoff non può più riguardare la formazione biancoverde che deve guardare necessariamente al futuro.

Serata da ricordare, finalmente per la Cbf Balducci Macerata che domina la E-Work Busto Arsizio combattiva solo nel 1’ set. Poi è un monologo della formazione di Paniconi (3-1) con una Chaussee da 28 punti ed una prestazione positiva soprattutto per atteggiamento, quello che tante volte era mancato alle arancionere. E’ tardi per sognare la salvezza ma almeno i 500 del Banca Macerata Forum hanno avuto una soddisfazione di vedere la squadra vincere dopo un girone intero. A 3 giornate dal termine ci vorrebbe un miracolo ma la squadra non è padrona del proprio destino. Domenica trasferta in casa della lanciatissima Pinerolo che invece è ancora in lotta con Perugia per rimanere in massima serie.

In A2 maschile ancora una sconfitta per la Videx Grottazzolina stavolta in trasferta a Cuneo. I piemontesi col nuovo tecnico hanno meritato i 3 punti e lasciato nei guai la squadra di Ortenzi. I parziali a 19-23-22 lasciano poco spazio alle recriminazioni per i gialloblù che dovranno guadagnarsi questa salvezza.

In A3 maschile al Banca Macerata Forum il derby lo vince nell’anticipo del sabato la Med Store Tunit capace di superare la capolista Vigilar Fano al tiebreak. In classifica i fanesi mantengono il primato con un punto di vantaggio su Pineto mentre la squadra di Gulinelli ha cementato il 3’ posto.