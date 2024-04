Pallavolo, la più brutta Lube della stagione cade a Padova

CIVITANOVA – «Non ci sono scuse: abbiamo giocato la peggiore partita dell’anno, l’abbiamo interpretata male dall’inizio e la responsabilità è solo mia perché non sono riuscito a far capire alla squadra che tipo di partita bisognava fare e che tipo di approccio bisogna avere in questo girone». Commento severo e perentorio nel dopogara quello di coach Blengini dopo che la sua Cucine Lube ha perso 3-0 a Padova facendo scena muta. «Della gara di oggi non salvo nulla perché questo torneo è molto difficile da affrontare, soprattutto dal punto di vista mentale, e spetta a me il compito di incanalare la squadra verso la strada giusta. Da ora in poi abbiamo bisogno di un clic mentale se vogliamo arrivare fino in fondo al torneo» ha aggiunto il tecnico. Probabilmente le dichiarazioni del patron Giulianelli in settimana a proposito di motivazioni, amalgama e scelte non hanno dato al gruppo quella sferzata attesa. Il playoff per il 5’ posto non è finito e già con Verona mercoledì 10 aprile all’Eurosuole Forum e poi domenica 14 sempre in casa con Cisterna è atteso il pronto riscatto per provare a raggiungere un posto nella prossima Challenge Cup.

Nulla da fare in gara 1 della semifinale playoff di A2 Femminile per la Cbf Balducci Macerata caduta al tiebreak in gara contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Mercoledì alle 20.30 al Banca Macerata Forum la squadra è già spalle al muro perché, in caso di ulteriore sconfitta, la serie si chiuderebbe e la formazione lombarda volerebbe in finale. Tra le mura amiche del PalaBorsani le biancorosse sono imbattibili e, come provare a espugnare il fortino sarà un problema da porsi eventualmente nel prossimo fine settimana. Prima c’è da vincere davanti al proprio pubblico per confermare quei segnali positivi che nel 3’ e 4’ set hanno consentito alle ragazze di Carancini di mettere alla corda le padrone di casa mancando solo nel guizzo finale.

Sconfitta anche per l’altra formazione di Macerata. Finisce 3-1 l’andata dello spareggio promozione di A3 Maschile al Palasport di Mantova. Una vera battaglia tra le due squadre che ha visto i biancorossi della Banca Macerata. Hanno sfiorato la rimonta annullando tre match-ball ai locali per poi cedere ai vantaggi. La promozione è ancora tutta da giocare e Macerata potrà sfruttare il vantaggio del proprio pubblico nella gara 2, in programma domenica 14 al Banca Macerata Forum.

Perfetta la Smartsystem Fano che ha regolato Modica 3-1 al ritorno come nel match di andata. Un set e mezzo di sofferenza, poi i padroni di casa hanno messo decisamente le mani sull’incontro superando i siciliani ed accedendo ai quarti di finale. Ai quarti i biancorossi affronteranno la serie contro Motta di Livenza con inizio in casa domenica alle 19.

La Yuasa Battery nei playoff della serie A2 maschile affronterà la Consar Ravenna che ha battuta alla “bella” 3-0 la Tinet Prata di Pordenone. Gara 1 della semifinale si giocherà giovedì 11 aprile al PalaGrotta.