Pallavolo, una brutta Cbf Balducci cede i tre punti in casa

Brutta prestazione della squadra di Paniconi apparsa in ritardo di condizione rispetto alla Omag San Giovanni in Marignano che ha vinto dominando

MACERATA – Lo 0-3 dà l’esatta dimensione di quanto visto in campo. Le ospiti hanno giocato una partita di sostanza fatta di tante piccole cose importanti a partire dalla qualità del servizio. Male la Cbf Balducci come non accadeva da tempo immemore e la squadra, dopo quasi un anno, ha perso nettamente lasciando punti e certezze sul mondoflex.

In una serata negativa in molti elementi a partire dalla palleggiatrice Ricci, avrebbe fatto comodo capitan Peretti costretta invece ai box per i postumi di un infortunio alla caviglia che farà saltare la trasferta di Altino nel turno infrasettimanale di mercoledì e quasi certamente anche l’anticipo di sabato contro la Futura Busto Arsizio. Il tempo per resettare è poco ammesso che sia la soluzione giusta. Occorre invece riflettere approfonditamente sui motivi di un ko tecnico evidente.

Sestetti in campo attesi con Ricci in regia, Malik opposta, Michieletto e Fiesoli schiacciatrici, Pizzolato e Martinelli, libero Bresciani. Per la Omag c’è Turco in regia, Ortolani opposta, Brina e Coulibaly schiacciatrici, Consoli e Mazzon centrali, libero Bonvicini.

Macerata parte bene ma si sgonfia quasi subito La Cbf fatica sul cambio palla e il servizio non punge. Malik firma il (20-22) uno dei pochi acuti nel match dell’israeliana Fiesoli mette due attacchi per la parità (22-22). La Balducci annulla tre set point. Il quarto lo chiude Brina 26-28.

Alla ripartenza sono sempre le ospiti a dettare il ritmo. Entra Stroppa per una fallosa Malik (13-17). Bresciani cerca di tenere vivo quello che passa dalle sue parti. La Cbf annulla due set point prima che Consoli chiuda 23-25. Nel terzo set Paniconi conferma Stroppa in campo per Malik ma le romagnole non mollano la presa (0-3) e, sorrette dal tifo del proprio pubblico, fanno corsa di testa. Sul 4-9 con l’ace subito da Fiesoli, Paniconi chiede tempo. Entra Cosi per Martinelli (6-12). Chiude Ortolani 18-25. Mvp la palleggiatrice ospite Alice Turco.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 7, Cosi 2, Michieletto 7, Gasparroni, Ghezzi 1, Ricci 2, Stroppa 3, Peretti (L2), Pizzolato 13, Fiesoli 8, Malik 8, Luciani. All. Paniconi

OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 21, Biagini L2), Bolzonetti, Ceron, Penna, Coulibaly 15, Consoli 6, Mazzon 7, Brina 13, Aluigi, Bonvicini (L1), Turco 0, Zonta. All. Barbolini

ARBITRI: Cruccolini e Fontini

PUNTEGGIO: 26-28 (30’); 23-25 (27’); 18-25 (21’)

NOTE: Macerata bv 2 bs 6 muri 3; S.Giovanni Bv 3; Bs 8, Muri 8. Spettatori 500