Pallavolo, Bontempi e Pieralisi che acuti nei derby

Prima vittoria stagionale per la Sabini Castelferretti (BM) e per Jesi (B1F) nel derby. Torna al successo la Paoloni ma solo un punto per Loreto e Osimo (BM). Bene Corridonia e Porto Potenza (B2F)

ANCONA – Prosegue la marcia della capolista Bontempi Ancona in B maschile girone G che stende anche Civitanova e allunga sulle inseguitrici. Rallentano infatti sia Osimo battuta al tiebreak a Macerata dopo essere stata avanti 0-2, che la Nova Volley Loreto che ha avuto stessa sorte a Castelferretti. Prima vittoria per i ragazzi di Giangiacomi.

In grande difficoltà Volley Potentino battuta anche a San Marino. Vola invece la Montesi Pesaro che ha espugnato Bellaria. A chiudere, successo di San Giovanni al tiebreak contro Alba Adriatica. In classifica la squadra di Dore Della Lunga guida con 9 punti, due più di San Marino poi tutte le altre con Bellaria a chiudere ancora a zero.

In B1 Femminile la copertina è tutta per il successo della Pieralisi Jesi nel derby contro la Battistelli Termoforgia Clementina. La favoritissima formazione di Secchi è incappata nella classica giornata storta mentre per la squadra di Sabbatini è il primo successo stagionale. Punti pesanti in ottica salvezza anche per Volley Angels che ha superato Isernia 3-1, i primi in B1.

In classifica le capoliste rimaste sono tre visto l’inciampo di Galazzo e compagne. Momentaneamente fuori dalla zona rossa le altre due marchigiane ma ci sarà da lottare.

In B2 Femminile girone H sconfitta 3-1 sia per la Bcc Fano battuta a Bologna che per Collemarino superata ad Ozzano. In classifica proseguono a braccetto con un punto in 3 partite. Guida la Teodora Ravenna a punteggio pieno.

Nel girone L vince ancora Porto Potenza 3-1 in casa contro Bari così come la capolista Corridonia in trasferta a Trani. Nulla da fare invece per Pagliare superata in casa dalla Dannunziana. La Corplast guida senza aver perso ancora un set. Porto Potenza è sorprendentemente in zona playoff, Pagliare in zona salvezza.