Pallavolo, Blengini e Juantorena testa alla Cucine Lube

CIVITANOVA – Sicuramente avevano pensato ad un finale diverso per congedarsi dall’azzurro e l’eliminazione dal torneo olimpico per mano dell’Argentina del compagno di squadra De Cecco ai quarti di finale ha lasciato tantissimo amaro in bocca sia a coach Blengini che a Osmany Juantorena.

La Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato da tempo, infatti, che il nuovo allenatore della Nazionale maschile sarà Fefè De Giorgi, che darà il via al ciclo verso i Giochi di Parigi 2024 guidando gli Azzurri già in occasione degli Europei in programma dal 1 al 9 settembre.

Anche Juantorena ha salutato e ringraziato la maglia azzurra.

Il nuovo corso ripartirà da altri atleti in quota Cucine Lube come come Zaytzev, Anzani e Balaso.

Per quanto riguarda il tecnico della Cucine Lube, dopo qualche giorno di vacanza si parlerà solo di SuperLega che entra in argomento campionato sperando di avere Ivan Zaytzev ristabilito.

«Ivan ha vissuto un’estate tormentata per qualche noia fisica e il problema alla mano non lo ha aiutato. Abbiamo gestito le situazioni di tutti gli atleti e lui, da capitano, ha stretto i denti per amore della maglia azzurra». Il campionato ripartirà dal dualismo con Perugia ma attenti a Modena.

«Nonostante i titoli vinti, come sempre la Lube non si è adagiata e ha cercato di migliorare il roster con coscienza e mosse mirate» ha detto il tecnico. «La SuperLega sarà più dura per via dei notevoli investimenti sul mercato di Perugia e Modena, chiamate a fare risultato. Siamo i campioni uscenti e tutti faranno la rincorsa su di noi ma non ci nascondiamo. L’importante è voler vincere e non dover vincere. La corsa con Modena e Perugia sarà ai Play Off, ma è ovvio che il posizionamento della stagione regolare inciderà sul cammino nella seconda fase. Arrivare primi può fare la differenza».

Per quanto concerne l’hombre Juantorena, dopo le lacrime post Argentina il capitano della Cucine Lube ha detto: «non mi aspettavo così tanti complimenti dai fan di tutti i colori. Questo significa che ho lasciato una mia identità al gruppo azzurro e ho rappresentato l’Italia con onore e senso di responsabilità. Le lacrime erano reali, non mi davo pace per l’eliminazione e la mia ultima presenza». Dopo una pausa per rifiatare il n.5 tornerà ancora più carico. «La Lube punta al top e merita da parte nostra il massimo della concentrazione possibile. Sarà un piacere schiacciare in biancorosso per la settima stagione consecutiva e sarà davvero tosta. Perugia e Modena hanno spinto sul mercato per riguadagnare terreno e sulla carta sono le grandi favorite. Noi siamo i campioni uscenti e abbiamo fatto le nostre mosse. Come ogni anno, lotteremo per tutti gli obiettivi. Spero di avere buone notizie sulla capienza. Non vogliamo rinunciare al pubblico. Gli stadi di calcio brulicano di supporter, a rigor di logica noi dovremmo almeno garantire l’accesso a tutti i possessori del Green Pass».