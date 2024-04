Pallavolo, la Banca Macerata è promossa in A2 maschile

MACERATA – La Banca Macerata fa la storia ed è promossa in serie A2. Gli uomini di Castellano sbancano Mantova imponendosi nettamente 3-0 e centrano l’obiettivo del salto di categoria.

Con una grande prestazione i biancorossi si sono imposti su un avversario che ha lottato per due set ma non ha potuto niente contro la qualità e il carattere messi in campo dai ragazzi di coach Castellano. La gara è stata equilibrata nei primi due set: nel primo sono serviti i vantaggi a Macerata, mentre nel secondo un break a metà set ha spianato la strada ai biancorossi. Nel terzo non c’è stata più partita con la Volley Banca Macerata che ha controllato e vinto con ampio margine, andando poi a festeggiare sotto la curva occupata da più di 100 tifosi accorsi da Macerata per sostenere la squadra. Si chiude una stagione memorabile per la Volley Banca Macerata, che dopo aver conquistato il Girone Blu si è aggiudicata una meritatissima promozione in Serie A2 in rimonta considerando la sconfitta in gara 1.

Straordinaria la Yuasa Grottazzolina che, al PalaGrotta, vince 3-0 gara 1 della finale promozione per la Superlega contro l’Emma Villas Siena. Il match di ritorno è in programma giovedì 25 aprile, alle ore 19, in terra senese; l’eventuale “bella”, sempre a Grottazzolina, è fissata per domenica 28 aprile. Tre set dove la differenza l’ha fatta soprattutto la ricezione dei grottesi (79% di positività), guidata dall’ottimo libero Andrea Marchisio pronto ad incitare sempre la propria tifoseria, che ha consentito a Manuele Marchiani di smistare al meglio tutti i palloni passanti per le sue mani con uno strepitoso Rasmus Breuning Nielsen sugli scudi a firmare altri 24 punti in tre set. Questa vittoria è solo il primo passo, nulla è ancora deciso.

La Cucine Lube scende in campo stasera 22 aprile alle ore 20.30 al PalaBancaSport nella Semifinale in gara unica per accedere alla finale del 27 aprile ma lo farà senza Nikolov e Diamantini fermati dallo staff medico per problemi fisici. In caso di vittoria a Piacenza, i biancorossi affronterebbero la vincente di Rana Verona contro Valsa Group Modena.