Pallavolo, in B1F alla Battistelli Termoforgia serve la svolta

MOIE – Dopo la scorsa stagione non culminata con la promozione solo per aver steccato l’atto finale, dalla Battistelli Termoforgia Clementina 2020 ci si aspettava un campionato di vertice fin dall’avvio e invece, dopo un buon avvio, il crocevia del derby con la Pieralisi ha evidenziato le prime difficoltà più caratteriali che tecniche del gruppo. Sabato è arrivato il 2′ stop consecutivo per mano di Trevi.

«Siamo delusi di quanto sta accadendo – dice il presidente Mirko Talacchia – e siamo dispiaciuti per queste sconfitte. Ritengo che la brutta giornata del derby con Jesi sia figlia di una poca cattiveria che la squadra ha saputo mettere sul campo. Poi sabato scorso abbia perso contro una squadra al nostro livello ma anche lì non abbiamo giocato bene».

Per ora la società fa quadrato e non mette nessuno sul banco degli imputati ma, dopo essere stati a un passo dalla A2 prima sul campo poi mediante il ripescaggio, ci si ritrova oggi nella pancia della classifica di B1.

«C’è tanto tempo per recuperare il terreno perso – insiste il Presidente – e abbiamo visto l’anno scorso che dominare la stagione poi non equivale a ottenere la promozione, per cui continuiamo a lavorare e vedo la squadra molto vogliosa in allenamento di uscire tutti insieme dal momento delicato». Nel prossimo weekend, trasferta importante a Capannori contro un altro brutto cliente come la Toscana Garden. I 6 punti in classifica di Gotti e compagne contro i 12 delle toscane dopo 4 partite fanno pendere il pronostico verso le padrone di casa che finora nel palas amico non hanno perso un set.

«Fino a due settimane fa eravamo capolista pure noi quindi direi che non siamo molto lontani nel livello e, se la squadra metterà in campo l’agonismo e la voglia di fare risultato che auspichiamo, penso che verrà fuori una gran bella partita anche se loro sono partite benissimo e in 4 partite hanno perso appena un set», ha aggiunto il Presidente.

Steccare l’impegno, invece, potrebbe anche incrinare l’estrema fiducia anche nel lavoro di un allenatore esperto e stimato come Luca Secchi al quale si chiede per ora di tornare a vincere e, presto, anche di convincere col gioco.