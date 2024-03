Pallavolo, in B1 Femminile la Pieralisi vede la vetta

JESI – In B1 Femminile girone D torna al successo la Clementina di coach Paniconi capace di superare 3-0 con buon piglio la Ics Volley S. Lucia Roma (18) ma l’impresa di giornata la realizza la Pieralisi Jesi che vince al tiebreak lo scontro diretto a Cesena ed è al secondo posto da sola sciupando anche dei match point nel 4’ set per chiuderla prima. Settima vittoria consecutiva per Peretti e compagne a confermare il momento di gloria. In classifica Figline (40) vincente contro Pomezia allunga sulla Pieralisi (34), Cesena (33), Volleyrò a quota 30 e quindi la Clementina a 28. Prossimo turno con la Pieralisi Jesi in casa contro Montesport (17) e la Clementina in trasferta a Firenze sponda Liberi e Forti (19).

In B maschile prosegue la marcia del duo di testa formato dalla Sabini Castelferretti (37) vincente all’Eurosuole Forum contro la Lube, e dalla The Begin Ancona (37) che regola Volley Potentino. Alle spalle c’è Ferrara (34) che ha battuto Ravenna e non molla Osimo (32) che ha battuto Loreto per 3-1 dopo aver ceduto il 1’ set ai giovani loretani. Poi il vuoto con al 5’ posto la Paoloni (23) e quindi la Nova Volley Loreto (21). Secondo successo consecutivo per la Sios San Severino che si rilancia in zona salvezza contro Forlì (13). Nel weekend tanti derby interessanti e dal pronostico aperto: si comincia sabato alle 17 con la Paoloni che ospita la La Nef Osimo. Alle 18 la Sios cerca l’impresa contro la The Begin Ancona che può restare in vetta da sola perché la Sabini riposa. Alle 18.30 Volley Potentino attende la Nova Volley Loreto. La Lube va a Ravenna in un incrocio tra pericolanti così come lo è quello tra San Marino e Forlì.

In B2 Femminile girone F, ancora un successo per Lardini (26) che ha superato Porto Potenza nel derby (21). Nulla da fare per la Sistema X Collemarino (18) a Rimini. La Battistelli Pesaro (38) si ferma in casa della capolista Riccione (44) mentre non conosce soste la corsa della Carlo Forti (34) vincente a Bologna. Nel weekend Riccione è in trasferta a Pescara mentre la Battistelli Pesaro vuole ricominciare a correre ospitando Rimini. Collemarino ospita Massa Lombarda per tornare a muovere la classifica. La Lardini ospita il Volley Team Bologna al PalaGalizia mentre Porto Potenza sale a Ravenna sponda Mosaico. CarloForti in casa con Montesilvano.