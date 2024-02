Pallavolo, in B maschile la vetta è sempre per due

CASTELFERRETTI – Pronto riscatto per la capolista Sabini Castelferretti (34) vincente in casa contro Sab Group Rubicone. Il big match del turno scorso, derby ad Osimo, sorride alla The Begin Ancona (34) che resta in vetta. Rallenta Ferrara (31) battuta a San Marino e che mantiene due punti di vantaggio su Osimo (29). Al 5’ posto c’è la Paoloni (23) che ha approfittato del turno di riposo della Nova Volley Loreto per operare il controsorpasso (21). Successo pesante per il morale per la Sios San Severino al tiebreak su Ravenna e per Potentino (16) su Forlì (13) in piena lotta salvezza. Nel weekend il campo principale è ancora il PalaBellini di Osimo dove la La Nef al 2’ turno interno consecutivo ospita la Nova Volley Loreto per un derby mai banale. Ancona ospita Potentino mentre la Sabini è in trasferta all’Eurosuole Forum contro la Lube Volley. Scontro diretto a Forlì per San Severino Marche. Chiude il quadro il match tra Ferrara e Ravenna. Riposa la Paoloni Macerata.

In B1 Femminile girone D seconda sconfitta consecutiva per la Clementina di coach Paniconi caduta a Pomezia mentre vola la Pieralisi Jesi vincente contro Volleyrò Casal De’ Pazzi sempre al tiebreak. In classifica Figline (37) allunga sulla coppia Cesena-Pieralisi (32). Più staccata è Volleyrò a quota 28. Quindi la Clementina a 25. Domenica alle 17 a Cesena la Pieralisi Jesi proverà a prendersi la 2’ piazza in solitaria nello scontro diretto mentre sabato alle 18 a Castelbellino la Clementina deve ritrovare la via del successo ospitando Ics Volley S. Lucia Roma che in classifica è ottava a quota 18.

In B2 Femminile girone F, ancora un successo per Lardini (24) che ha superato il Cervia 3-0. Nulla da fare per la Sistema X Collemarino (18) in casa contro la capolista Riccione (41). La Battistelli Pesaro (38) si è imposta agevolmente in casa il Mosaico Ravenna (24) così come a Campiglione il derby tra Carlo Forti (31) terza e Porto Potenza (20) è andato nettamente alle padrone di casa. Il big match della 16’ giornata si gioca a Riccione dove arriverà la Battistelli Pesaro. Si gioca sabato alle 17.30. Collemarino sale a Rimini per un match nel quale tornare a muovere la classifica. Derby al PalaPrincipi di Porto Potenza tra New System e Lardini. CarloForti in trasferta a Bologna.