Pallavolo, in B maschile prosegue la corsa della The Begin Ancona

ANCONA – In serie B maschile gir. E la The Begin Ancona (51) prosegue la corsa, supera i giovani della Lube nel testa-coda e resta in vetta. Torna al successo la Sabini Castelferretti (41) che ha battuto la Paoloni (30) nel derby, ha riposato Ferrara (40), ha vinto a San Marino la La Nef Osimo (44) seconda. Alle spalle delle prime sei considerando che a quota 30 c’è anche Rubicone, c’è al 7’ posto la Nova Volley Loreto (29) al secondo successo pieno grazie al blitz a Ravenna 3-0 e prossima a tagliare il traguardo della salvezza matematica considerando che domenica alle 17 al Palaserenelli ospita la Sios San Severino (17) invischiata nella lotta per evitare di essere una delle 4 formazioni a retrocedere. Nel weekend Osimo-Ferrara è il big match in chiave playoff. A caccia di punta salvezza sia Forlì che Lube con il match posticipato a mercoledì. Ancona in casa con Ravenna si annuncia match meno equilibrato di Potentino-Sabini. Riposa Rubicone.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi (44) stoppa la corsa e la striscia di 3 successi consecutivi con la sconfitta al tiebreak che ha avuto anche strascichi polemici per le scelte arbitrali che hanno portato anche al doppio cartellino rosso per i due allenatori. Guida sempre Figline in fuga a quota 51. La vittoria di Cesena (45) ha consentito il nuovo sorpasso sulle ragazze di Sabbatini. Molto lontana c’è poi la Clementina (33) di Paniconi al 5’ posto; Sabato alle 18 la Pieralisi è in trasferta sul campo del Santa Lucia, big match per la capolista Figline affronterà Casal De’ Pazzi (42) posticipato a mercoledì 17.4, mentre la Clementina ormai fuori dalla corsa playoff ospita Cesena a Castelbellino.

In B2 Femminile girone F, Terza vittoria consecutiva in tre derby per la Carlo Forti (42) che, dopo aver battuto Collemarino e Pesaro ha vinto anche a Filottrano (34) al 4’ posto come Massa, Mosaico e Montesilvano. E’ la seconda sconfitta per la Lardini. La Battistelli (50) seconda dietro Riccione (58) ha vinto in casa contro Collemarino (20). Altra vittoria preziosa per Porto Potenza (31) in casa con Rimini (16). Nel weekend la Battistelli Pesaro è in trasferta a Massa Lombarda. Derby al Palabrasili alle 21 tra SistemaX e Lardini Filottrano. CarloForti in casa con Pescara. Torresi in casa della capolista Riccione senza nulla da chiedere.