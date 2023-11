Pallavolo, in B maschile il passo falso di Ancona apre la fuga di Ferrara

Pesante scivolone interno dei dorici battuta dalla Sabini. Vola Ferrara ora inseguita da Osimo. In B1 Femminile vincono sia la Pieralisi che la Clementina mentre in B2F perde solo Volley Angels nel derby

ANCONA – La 6’ giornata della serie B maschile gir. E. ha riservato la sorpresa della sconfitta interna della Begin Ancona per 3-1 contro la sempre insidiosa Sabini Castelferretti. Ne approfitta Ferrara impeccabile anche sul campo di Forlì (1-3). Alle spalle degli emiliani insegue la La Nef Osimo vittoriosa su San Severino per 3-0 che ha agganciato Ferrini e compagni a quota 13, -5 dalla vetta. Quindi il due a quota 9 composto dalla Paoloni Macerata che ha superato Potentino nel derby e la sempre più sorprendente Nova Volley Loreot capace di battere Rubicone 3-1. Prima vittoria per la Lube contro San Marino. Nel prossimo turno la Sabini ospita Osimo con la voglia di fare lo sgambetto ad un’altra grande. Big match a Ferrara tra i padroni di casa e i dorici di Della Lunga in cerca di riscatto. Loreto va. A San Marino per la seconda trasferta stagionale, prima fuori regione mentre è di sicuro interesse la trasferta della Paoloni a San Severino. Riposa Potentino.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini ha incassato altri 3 punti sul campo di Trevi salendo a quota 12 mentre la Clementina a Moie ha avuto ragione dell’Ambra Cavallini Pisa continuando ad inseguire a quota 11. In vetta c’è Figline Valdarno a 14 punti Sabato alle 18 la Pieralisi ospita Pomezia big match di questa 7’ giornata tra le due formazioni appaiate in classifica mentre la Clementina va a Capannori (LU) sul campo del Nottolini che lotta per la salvezza.

In B2 Femminile gir. F a Montegranaro la Volley Angels ha ceduto l’intera posta ad una Sistema X Collemarino sempre più bella realtà di questo girone (1-3). Sempre in tema di squadre in formissima ecco la Battistelli Pesaro corsa a Montesilvano. Si è fatta valere anche la Lardini a Rimini. A completare il quadro il successo di Porto Potenza a quota 12 in casa contro Pescara. Nel weekend Collemarino a tre punti dalla vetta, ospita il Volley Team Bologna sabato alle 17.30 e in contemporanea a Filottrano la Lardini a quota 10 ospita Montesilvano. Alle 21 derby a Pesaro tra Battistelli secondo in classifica e Volley Angels che ha tre punti in meno. Porto Potenza in trasferta a Cervia.