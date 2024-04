Pallavolo, in B maschile la Nova Volley ha festeggiato la salvezza

In B Maschile vincono le migliori. La Sabini perde il derby e si allontana dalla zona playoff. In B1F derby tra la Pieralisi e la Clementina

ANCONA – In serie B maschile gir. E guida sempre la The Begin Ancona (54) che ha regolato Ravenna 3-0, mentre Osimo-Ferrara, big match in chiave playoff, ha sorriso ai padroni di casa che si sono imposti al tiebreak ma perdendo ulteriore terreno dalla vetta. Gli uomini di Pascucci sono a quota 46, Ferrara a 41. La Sabini Castelferretti (42) ha ottenuto solo un punto nel derby con Potentino (25) che si avvicina al traguardo salvezza già tagliato dalla Paoloni (33) e dalla sorprendente Nova Volley Loreto (32) al 3’ 3-0 consecutivo e matematicamente in salvo. A quota 30 c’è Rubicone che ha riposato. Forlì ha vinto il posticipo contro la Lube inguaiando decisamente la classifica dei giovani cucinieri. Nel weekend Sabini-Sios e Lube-Potentino sono derby tra squadre affamate di punti. Ancona in trasferta a Forlì ha un match più agevole di quello della La Nef a San Mauro Pascoli. La Nova Volley in trasferta domenica a Ferrara misura le sue ambizioni di 5’ posto ma la Paoloni a Ravenna (19) ha un turno sicuramente più agevole. Riposa San Marino (21).

In B1 Femminile girone D la Pieralisi (47) riprende la marcia passando per 3-0 sul campo del Santa Lucia superando di nuovo Cesena (45) fermata a Castelbellino dalla Clementina di coach Paniconi. Occhi puntati sabato alle 18 al Palatriccoli nel derby marchigiano che pesa sotto il profilo della classifica per le ragazze di Sabbatini ma nel quale la Clementina vorrà prevalere per togliersi una bella soddisfazione. Cesena-Figline è l’altro big match di giornata.

In B2 Femminile girone F, quarta vittoria consecutiva per la Carlo Forti (45) che ha superato Pescara 3-0. Vola la Battistelli (53) che però saluta coach Nicolò Torreggiani che lascia la squadra per motivi personali. Per le pesaresi toccherà ad un nuovo tecnico, il terzo di una stagione sportivamente interessantissima nella quale è seconda dietro Riccione (61) ha vinto in casa contro Porto Potenza (31). Quindi Montesilvano e Mosaico Ravenna (37) che precedono la Lardini vincente al tiebreak a Collemarino. Nel weekend, a 4 giornate dal termine, derby a Polverigi tra Lardini e Battistelli e a Porto Potenza dove la New System ospita Collemarino (21). CarloForti sale a Ravenna sponda Mosaico. Derby tra la capolista Riccione e Rimini (16).