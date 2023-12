Pallavolo, in B maschile le marchigiane all’assalto della vetta

Vittoria per la Begin, La Nef, Sabini e Nova Volley. In B1 Femminile torna al successo la Clementina mentre in B2F derby pirotecnico tra Collemarino e Pesaro con le ospiti a fare festa

ANCONA – Con la 4Torri Ferrara (18) capolista che osservava il riposo, per le marchigiane inseguitrici della vetta del gir. E di serie B maschile era un’occasione imperdibile di ricucire la distanza. Percorso netto per le nostre con la Begin Ancona (18) vincente nel derby (3-0) contro la Lube, per la La Nef Osimo (17) che ospitava San Marino (3-0). Meno scontato il risultato del match di cartello al Banca Macerata Forum tra la Paoloni (12) e la Sabini (17) vinto dagli ospiti (1-3). Terza vittoria consecutiva per la Nova Volley Loreto (14), ora 5’ forza solitaria che ha superato Ravenna (3-0). Nel prossimo weekend scontro verità a Ferrara per la La Nef Osimo. Trasferta a Ravenna per la Begin Ancona mentre la Sabini ospita Volley Potentino tornata al successo al tiebreak. Derby a San Severino tra la Sios e la Nova Volley Loreto. Paoloni a San Marino e Lube in casa con Rubicone.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini che era a un punto dalla vetta, ha perso a Castelfranco di Sotto contro la capolista Figline con partita combattuta solo nel 2’ e 3’ set. Torna al successo invece la Clementina di coach Paniconi che a Moie ha superato 3-0 Casal De’ Pazzi agganciando le giovani laziali in classifica a ridosso del duo di testa. Sabato alle 18 la Pieralisi ospita Ics Volley S. Lucia (Rm) che ha gli stessi punti delle due marchigiane al Palatriccoli mentre la Clementina a Cesena domenica alle 17.30 misura la sua consistenza anche in trasferta contro l’altra capolista a pari punti con Figline

In B2 Femminile gir. F Nel weekend il superderby Collemarino-Pesaro al Palabrasili tra le due neopromosse e rivelazioni del campionato non ha deluso il pubblico. Nonostante lo 0-3 è stata partita vera e combattuta su ogni singolo pallone. Nei finali dei set, due dei quali ai vantaggi, l’hanno spuntata le ospiti che, con questo successo, allungano a +4 sulle rivali. Derby anche a Campiglione tra Volley Angels e Lardini vinto dalle padrone di casa 3-1 nonostante il vantaggio iniziale delle ospiti. Vittoria preziosa e autoritaria di Porto Potenza a Rimini in una stagione nella quale la squadra di Concetti stenta a trovare continuità. Nel weekend la Battistelli Pesaro seconda solitaria a 2 punti dalla capolista Riccione ospita le romagnole di Massa Lombarda. Big match è il derby sabato alle 17.30 a Polverigi tra Lardini e Collemarino. La squadra di Cremascoli ha 6 punti in più di quella di Giampieri. Porto Potenza risalita in 5’ posizione ospita in casa la capolista Riccione, Volley Angels in trasferta a Pescara.