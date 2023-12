Pallavolo, in B maschile la corsa alla vetta è appassionante

Vittorie come da pronostico per la capolista Ancona, per Osimo e la Sabini. Continua a stupire la Nova Volley Loreto. In B1 Femminile il derby a Moie è della Pieralisi. In B2F vittorie esterne nei derby per Lardini e Torresi

JESI – La vetta del gir. E di serie B maschile parla sempre più marchigiano con la Begin Ancona (24) confermatasi in vetta col 3-0 al Forlì ma dovendo ancora riposare, seguita a quota 23 dalla Sabini, corsara a San Severino Marche e la La Nef Osimo che ha faticato più del previsto (3-1) per battere Rubicone. Alle spalle a quota 20 c’è un inedito duo composto dalla sempre più sorprendente Nova Volley Loreto di coach Gerry Iurisci e la 4Torri Ferrara caduta proprio al Palaserenelli nel turno scorso. Fatali le marchigiane per gli emiliani che avevano segnato il passo anche contro Ancona e Osimo. Quindi la Paoloni (15) che è tornata alla vittoria superando Ravenna (9). Punti preziosi in chiave salvezza per Volley Potentino vittoriosa al tiebreak sui giovani della Cucine Lube e pronta ad intervenire sul mercato per rinforzarsi. Nel weekend tutti in campo sabato 16 dicembre per giocare l’ultimo turno del 2023 prima della sosta. Il campo principale è il Palaliuti di Castelferretti dove la Sabini alle 18 ospita la Nova Volley Loreto, probabilmente le due squadre più in forma del momento. San Severino sale a San Marino, Potentino va a Ravenna, mentre la Paoloni giocherà a Ferrara. Trasferta anche per la capolista Begin in casa del Rubicone. Unico derby all’Eurosuole Forum tra la Lube e Osimo.

In B1 Femminile girone D il super derby tra le due marchigiane a Moie se l’è aggiudicato con merito la Pieralisi Jesi per 3-1 in un palasport gremito in ogni ordine di posti. Per un set e mezzo guida la squadra di Paniconi poi la Pieralisi prende il sopravvento vincendo il 2’ e poi chiudendo il match in 4 set. Nel prossimo turno, ultimo del 2023, riposa la squadra di Sabbatini 3’ in classifica a quota 21 e già in vacanza mentre la Clementina a quota 15 ha la lunga trasferta a Montespertoli che è invischiata nella lotta salvezza a quota 10. Guida la classifica Figline Valdarno a quota 25 con 3 punti di vantaggio su Cesena.

In B2 Femminile gir. F si ferma la corsa della Battistelli Pesaro (23) battuta in casa 3-1 dalla Lardini (16). Vittoria esterna anche nell’altro derby tra Collemarino e Porto Potenza con le ospiti vittoriose 3-0. Successo al tiebreak per Carlo Forti Axore.it in casa contro Mosaico Ravenna. Sabato la Battistelli è in trasferta a Pescara, Collemarino a Ravenna sponda Mosaico mentre la CarloForti se la vede con l’altra formazione di Ravenna, la Teodora. Ultimo impegno del 2023 tra le mura amiche per la Torresi e la Lardini rispettivamente contro Montesilvano alle 18.30 e al Palagalizia di Filottrano alle 17.30 contro Massa Lombarda.