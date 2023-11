Pallavolo, in B maschile prosegue la corsa a due in testa

La terza serie maschile ha visto tre vittorie esterne nell’ultimo turno ma prosegue il duopolio Ferrara-Ancona. In B1 Femminile la Clementina torna in campo dopo il riposo mentre in B2F tanti tiebreak per le marchigiane

ANCONA – Turno interlocutorio quello della 5’ giornata in serie B maschile gir. E. Prosegue la corsa della capolista Ferrara, ancora vittoriosa contro i giovani delle Lube. Il vantaggio è salito a 2 punti sulla più immediata inseguitrice che è sempre Ancona ma che ha vinto solo al tiebreak a San Marino. Alle spalle insegue Osimo a quota 10, corsara a Porto Potenza. Prima vittoria stagionale per la Sab Rubicone che domenica sarà ospite nel posticipo alle 17 al Palaserenelli di Loreto contro la Nova Volley battuta a Macerata dalla Paoloni nella prima trasferta stagionale. I ragazzi di Giganti hanno un altro derby interno contro Volley Potentino. Derby anche a Osimo tra la La Nef e San Severino che nell’ultimo turno ha riposato e al Palabrasili di Collemarino con la formazione dorica di coach Della Lunga che attende la Sabini. Riposa Ravenna.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini è tornata al successo al tiebreak chiudendo la miniserie di 2 sconfitte contro le toscane di Figline ultima in classifica. La Clementina di coach Paniconi in striscia positiva di 3 vittorie ha osservato il turno di riposo. Turno agevole nel weekend per entrambe le marchigiane: la squadra di Sabbatini è in trasferta sabato alle 18 a Trevi ultima a 2 punti mentre la Clementina di coach Paniconi domenica alle 18 a Moie ospita Ambra Cavallini Pisa che invece è a quota 3.

In B2 Femminile gir. F in un turno stranamente senza derby prosegue il buon momento della Sistema X Collemarino che ha vinto al tiebreak in casa contro Montesilvano. La Battistelli Pesaro sempre al 5’ set ha avuto ragione del Volley Team Bologna. Volley Angels ha ceduto invece al tiebreak in casa con Massa Lombarda mentre la Lardini ha lasciato i 3 punti al Riccione. Unico successo pieno quello di Porto Potenza a Ravenna al 2’ successo di fila. Sabato a Montegranaro alle 16.30 la Volley Angels attende Collemarino. La Battistelli è in trasferta a Montesilvano mentre la Lardini è a Rimini. Porto Potenza in casa contro Pescara.