Pallavolo, Assessore Sacchi: «Presto interventi al Banca Macerata Forum»

MACERATA – CBF Balducci HR (A2 Femminile), Med Store (A3 Maschile) e Paoloni (B Maschile) oltre ad avere le insegne della città sulla maglia, dividono anche l’utilizzo dell’impianto di Fontescodella oggi denominato Banca Macerata Forum.

Si tratta di un impianto storico, già casa della Cucine Lube prima del trasferimento a Civitanova Marche e oggi bisognoso di alcuni interventi di manutenzione.

Macerata è una delle poche città in Italia ad avere in serie A sia un team di pallavolo maschile che femminile. Le altre sono Monza, Ravenna, Trento, Bergamo, Mondovì.

«Il nostro impianto necessita di alcune interventi che riguardano l’imbiancatura di alcune pareti e la sostituzione di alcune porte interne – ha detto l’Assessore allo Sport Riccardo Sacchi – e si tratta dei primi lavori che realizzeremo se, come contiamo, saremo vincitori di un bando di Rigenerazione Urbana che ci dovrebbe assegnare entro pochi mesi fondi ingenti. Circa 7 milioni, quasi un terzo del totale, saranno destinati all’impiantistica sportiva, per calcio, rugby e appunto pallavolo».

Siccome i bandi si possono vincere ma anche perdere ed essendo l’Assessore Sacchi uno sportivo, incrocia le dita e rassicura che eventualmente l’amministrazione comunale utilizzerà fondi propri.

«L’attenzione del Sindaco Parcaroli e di tutta la nostra giunta verso lo sport considerando che Macerata sarà Città Europea dello Sport 2022 è molto forte» – insiste. «Avendo ereditato una situazione di trascuratezza nella manutenzione che è innegabile, nel caso malaugurato che i fondi attesi non dovessero arrivare, stanzieremo risorse del comune per effettuare tali interventi che effettueremmo in giorni infrasettimanali per non intralciare le partite delle nostre 3 squadre che utilizzano l’impianto».

Nel corso dell’incontro in Comune tra la CBF Balducci Macerata vincitrice della Coppa Italia di serie A2 Femminile e l’amministrazione comunale, il sindaco aveva anticipato la volontà di realizzare un impianto dedicato a Villa Potenza.

«Confermo la volontà di realizzare questo progetto entro la fine della legislatura» – dice l’Assessore Sacchi. «Costruire un palazzetto non è certo una cosa da poco ma abbiamo la volontà di dare seguito a quanto dichiarato lo scorso aprile nel corso dell’incontro con la squadra arancionera».