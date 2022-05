Pallavolo, le squadre marchigiane protagoniste nel weekend

La Cucine Lube ma non solo. Squadre marchigiane maschile e femminili in campo nei playoff nel weekend. Per la Cbf comincia la corsa alla serie A1, la Med Store non può fallire. Sabato c'è anche Gaspari con la sua Monza

MACERATA – La carovana del volley marchigiano nel weekend tocca stazioni molto importanti e addirittura decisive per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La Cucine Lube Civitanova avanti 2-0 nella serie di finale per lo scudetto contro Perugia, domenica alle 18 è in Umbria per il primo match point che può valere il settimo scudetto. Partita in diretta su RaiSport.

Domenica in campo anche tutte le altre marchigiane. Alle 16.45 al Banca Macerata Forum comincia la corsa della Cbf Balducci alla serie A1 con lo scontro con la Lpm Bam Mondovì che costituisce la prima di due (forse tre) tappe che riporterebbero la massima serie femminile a Macerata dopo oltre 40 anni. «Ovviamente anche dall’ambiente circostante si percepisce l’importanza dell’impegno – ha dichiarato il tecnico della CBF Balducci. Luca Paniconi Dagli input, dagli stimoli esterni si avverte un’attesa maggiore rispetto alla tranquillità con la quale abbiamo affrontato questi Play Off e che finora è stata la forza di questo gruppo».

Sullo stesso campo alle 21 tocca alla Med Store Tunit provare ad allungare la serie contro Aci Castello dopo la sconfitta nell’andata in Sicilia al tiebreak nei playoff di A3 maschile.

Nello stesso torneo ma alle 18 la Videx Grottazzolina è in campo a Lecce per chiudere quella serie e proseguire la corsa alla promozione senza ulteriori dispendi di energia. «Giocare in trasferta su un campo come quello è davvero complicato» – ha detto coach Ortenzi. «Lecce esprime una pallavolo molto diversa sul parquet di casa, sa nutrirsi della spinta di un pubblico molto caloroso perciò troveremo sicuramente un avversario più concreto. Servirà la miglior prestazione possibile, consapevoli che quando avremo le nostre occasioni dovremo essere bravi a trasformarle».

In campo invece sabato alle 20.45 il coach dorico Marco Gaspari e la sua Vero Volley Monza per gara 3 della finale scudetto femminile contro le detentrici dell’Imoco Conegliano. La serie è sul 1-1. Diretta su SkySport e RaiSport.