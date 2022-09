Pallavolo, Anzani contro Simon. Al Mondiale è Italia-Cuba

La nazionale maschile di Fefè De Giorgi affronta Cuba di Simon e Yant per gli ottavi del Mondiale in corso in Slovenia e Polonia. Balaso dovrà difendere gli attacchi dell'ex compagno

CIVITANOVA – “Ci penso io a Simon”. Ecco la promessa fatta da Simone Anzani, centrale comasco della Cucine Lube ex compagno di squadra di Robertlandy Simon, principale spauracchio della nazionale cubana. L’altro elemento da tenere d’occhio è Jesus Herrera Jaime, che rivedremo poi in campionato a Perugia.

Dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione con tre vittorie senza perdere un set, l’Italia agli ottavi del campionato del mondo se la vede con la nazionale caraibica. I cubani non sono più lo spauracchio degli anni ’90 ma il centrale passato in estate a Piacenza e l’altro “cuciniere” Yant saranno tra gli osservati speciali nel match in programma sabato alle 21 sia in diretta Rai che Sky Sport.

Anzani e Simon sono stati per anni compagni di squadra in maglia Cucine Lube e prima di sfidarsi in Superlega si ritroveranno di fronte in questa partita da dentro o fuori nella quale l’Italia ha tutte le possibilità di volare ai quarti rimandando a casa Simon e Yant e dove affronterebbe, in quel caso non da favorita, la Francia di Chenenyeze campione olimpica in carica che prima deve eliminare il Giappone.

Nella logica di “un passo alla volta”, nelle scelte del CT De Giorgi (anch’egli ex Lube) Anzani ha scansato Russo dal sestetto titolare mentre Balaso non è mai stato veramente in competizione col pur bravo Scanferla. Finora invece chance quasi nulle di mettersi in mostra per Mattia Bottolo passato in estate nelle file di Civitanova.

Per il coach azzurro ci attende “un avversario che ha fondamentali, come attacco e battuta, di altissimo livello, ma noi dovremo continuare a giocare come stiamo facendo”.

Gli altri accoppiamenti degli ottavi sono: Polonia-Tunisia; Usa – Turchia; Serbia – Argentina; Olanda – Ucraina; Francia – Giappone; Brasile – Iran; Slovenia – Germania.