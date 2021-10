Pallavolo, l’Ancona Team Volley pronta all’esordio in serie D

La formazione di Talleri ha posticipato il turno di esordio e giocherà il primo incontro a Fabriano già battuta in Coppa Marche. Per il tecnico «non c’è spazio per l’emozione, serve concretezza»

ANCONA – La stagione della Ca.Tu.Na. Stacchiotti Graziano Ancona Team Volley scatta sabato alle 18 sul campo di Fabriano. La squadra di Talleri ha riposato all’esordio posticipando il match contro Valvolley al 10 novembre e guardato le altre giocare. «Ora tocca a noi – dice il tecnico dorico – e affrontiamo un avversario che già conosciamo avendolo avuto contro anche nel girone di Coppa Marche».

Difficile dire se l’ulteriore settimana di solo allenamento abbia consentito di sistemare gli ultimi dettagli. «Siamo una squadra tra le più giovani del girone e con quasi tutte esordienti in serie D ma non può esserci spazio per l’emozione», insiste l’esperto tecnico. «Abbiamo un obiettivo chiaro che è la salvezza e questo incontro contro Fabriano dobbiamo approcciarlo con la giusta determinazione fin dal primo pallone e considerarlo già uno scontro diretto».

Le padrone di casa sono state sconfitte a Loreto 3-1 all’esordio ma avrebbero meritato almeno il tiebreak. «Le partite fanno tutte storie a sé e anche la Coppa Marche non ci dà grandi indicazioni se non logistiche visto che giochiamo sullo stesso campo di un mese fa e abbiamo già i riferimenti», insiste coach Mauro Talleri. «Utilizzeremo questa settimana di lavoro per migliorare la nostra intensità difensiva, per incidere fin dal servizio – ha concluso – e mi aspetto una squadra che dimostri sul campo, fin dall’esordio, di meritare la categoria».

«La nostra politica societaria è fatta di piccoli passi ma costanti», ha detto il presidente Del Mastro. «Per questa stagione abbiamo introdotto ulteriori figure tecniche professionali a sostegno del lavoro di tutti i gruppi come due preparatori atletici e il massofisioterapista investendo anche per migliorare la visibilità della società e riprenderemo a collaborare nelle scuole primarie cittadine appena sarà possibile farlo». «Con la serie D regionale che è pronta a esordire nel weekend dopo un buon rodaggio in Coppa Marche – ha aggiunto – intendiamo dare un punto di arrivo importante per le nostre ragazze del settore giovanile e già metà del roster disputerà anche il campionato under 18».