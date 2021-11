ANCONA – Dopo due zeri nelle prime due partite la Ca.tu.na. Stacchiotti Graziano Ancona Team Volley, nel recupero della 1’ giornata di campionato del campionato di serie D gir. B di volley femminile, al PalaSabbatini ha ottenuto il primo successo stagionale in campionato superando al tiebreak il Valvolley Castelplanio.

La formazione di coach Mauro Talleri ha dimostrato quello spirito battagliero indispensabile per chi ambisce alla salvezza.

«Nelle prime due giornate pur non raccogliendo punti avevamo espresso a tratti un buon gioco anche contro avversari tecnicamente superiori a noi – dice l’esperto tecnico – mentre contro Valvolley siamo riusciti a dare continuità alla prestazione dopo aver vinto il primo set in volata e reagendo dopo essere andati sotto 1-2. «Difettiamo di esperienza in questa categoria perché abbiamo quasi tutte esordienti e molte di esse sono under18 – insiste Talleri – e per questo ritengo che partite combattute e vinte diano morale al gruppo e consapevolezza nei propri mezzi».

Per quanto visto finora il girone ha 2-3 formazioni di livello superiore.

«Noi stiamo facendo un percorso del quale vedremo i frutti tecnici nel medio-lungo periodo», puntualizza il tecnico bianco-rosso-nero.

Poco tempo di rifiatare perché sabato c’è il derby in casa della Mantovani. Si gioca alle 16.30 al PalaMassimo. «Per noi sarebbe importante confermarci sul livello di gioco espresso contro Valvolley e riuscire a stare in campo a lungo. Se dovessimo riuscirci anche contro la Mantovani penso che potremmo aggiungere anche sabato qualche altro punto alla nostra classifica» – ha concluso Mauro Talleri.