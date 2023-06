Pallavolo, ad Ancona nasce una nuova società per la serie B maschile

Nasce The Begin Volley Ancona Ssd, soggetto sportivo presieduto dall’imprenditore dorico Guido Guidi. Pronto anche un accordo con la Mantovani Ancona per il settore femminile. Obiettivo serie A

ANCONA – Se si tratti di una svolta decisiva per riportare la pallavolo anconetana nell’olimpo del volley lo sapremo presto. Le premesse con cui nasce The Begin Volley Ancona Ssd sono proprio votate all’ottimismo e all’ambizione. La nuova società nata dall’Accademia Volley Ancona per disputare la serie B maschile è nata con la formalizzazione del nuovo soggetto sportivo presieduto dall’imprenditore dorico Guido Guidi. Al suo fianco, il vicepresidente Mario Lanari e, nel consiglio di amministrazione, Emanuele Lodolini, Stefano Pasqualini e Loredana Pistonesi. Un progetto innovativo a medio-lungo termine, che guarda al futuro attingendo dal passato per arricchire di stimoli e obiettivi il presente.

Il settore giovanile dell’Accademia resterà operativo per alimentare il “serbatoio” della nuova compagine di serie B nazionale, guidata da coach Dore Della Lunga. Nei prossimi giorni, inoltre, Mantovani Volley femminile e Accademia uniranno formalmente le forze per costituire un’unica grande “casa” giovanile della pallavolo anconetana, sia maschile che femminile (ferma restando la serie D femminile).

«Dare il proprio contributo alla comunità e al nostro territorio è un atto di generosità e responsabilità che può fare la differenza nella vita e nel futuro delle giovani generazioni» – le parole dell’imprenditore alberghiero Guido Guidi. Ognuno di noi ha la capacità di lasciare un’impronta positiva, ispirando e guidando i giovani verso una crescita sana ed un futuro promettente. «Per questo motivo ho deciso di intraprendere un nuovo progetto che è sicuramente sfidante e stimolante anche nella sua sana competitività, ma è soprattutto il modo per attrarre i ragazzi della nostra comunità in ambienti ancora sani, dove crescere all’insegna dei valori fondamentali del rispetto e della solidarietà. Un progetto graduale che si pone fin dall’inizio l’obiettivo di costruire una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e diffondere orgoglio presso la nostra comunità per poi avviare un processo di potenziamento dei nostri settori giovanili, sia maschile sia femminile, al fine di avere un Talent garden valoriale e creare un rapporto di stretta connessione con la prima squadra».

Sogni concreti e traguardi tangibili. «Spero con il tempo – auspica sempre Guidi – che tale progetto raggiunga un obiettivo che vada ben oltre la competizione sportiva. Vorrei creare un contesto sano ed inclusivo, una vera e propria cittadella della pallavolo, dove i giovani possano crescere non solo come atleti ma anche come individui, imparando i valori fondamentali del rispetto, della solidarietà e del lavoro di squadra».