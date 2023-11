Pallavolo, Ancona insegue la vetta della B maschile

In B maschile cinque 3-0 su sei partite. Guida Ferrara a punteggio pieno. Derby a Macerata. In B1 Femminile la Clementina ha preso ma deve riposare mentre in B2F 5 vittorie su 5 partite e nessun derby alle viste

ANCONA – Tutte in campo oggi le marchigiane. In serie B maschile gir. E prosegue la corsa della capolista Ferrara, finora a punteggio pieno e che ha vinto sul campo del Rubicone mentre alle spalle la prima inseguitrice è la formazione dorica di coach Della Lunga che ha superato San Severino nel derby che resta al terzo posto solitario incalzata da Osimo capace di superare 3-0 la Paoloni Macerata. I ragazzi di Giganti alle 17 aprono la 5’ giornata ospitando la Nova Volley che ha superato Volley Potentino nello scontro diretto, prima trasferta stagionale per i loretani. I giovani della Lube sconfitti da Ravenna faranno visita alla capolista Ferrara. San Severino M. Completa il quadro il derby romagnolo Ravenna-Rubicone.

In B1 Femminile girone D la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini ha incassato la seconda sconfitta consecutiva stavolta al tiebreak sul campo di Montespertoli. La Clementina di coach Paniconi ha calato il tris imponendosi 3-1 formazione fiorentina di Liberi e Forti ma non potrà cavalcare il momento magico perché nel weekend deve osservare il turno di riposo mentre la Pieralisi punta alla riscossa in casa contro Figline Valdarno ultima in classifica. In classifica Jesi è a quota 7, superata dalla Clementina in grande ascesa e prima inseguitrice a quota 8 del duo di testa costituito da Castelfranco e Cesena a quota 11.

In B2 Femminile gir. F grande weekend per le nostre formazioni con la Sistema X Collemarino alla prima vittoria esterna, seconda consecutiva, a Massa Lombarda. La Battistelli Pesaro ha espugnato il campo di Rimini. Volley Angels ha vinto al tiebreak a Montesilvano mentre la Lardini è tornata a fare 3 puntia Casalmaggiore in casa del Volley Team Bologna. Benissimo anche Porto Potenza contro il Mosaico Ravenna che, prima si scendere nelle Marche era capolista imbattuta. In classifica guida un terzetto composto dalle due romagnole di Riccione e Cervia in compagnia della CarloForti Volley Angels. Ancora nessun derby nel prossimo turno con la Lardini in casa a Polverigi contro Riccione, Pesaro contro VTB, Collemarino attende Montesilvano, mentre a Montegranaro la capolista attende Massa Lombarda.