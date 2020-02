La Conero Planet riabbraccia coach Raffaella Cerusico in panchina

ANCONA- Nicola Bacaloni non sarà più il tecnico della Conero Planet Volley Ancona, serie B2. Il tecnico anconetano, dopo lo 0-3 subito da Perugia nell’ultimo weekend, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni personali. La società ha rispettato la volontà del giovane trainer ringraziandolo, si legge all’interno del comunicato ufficiale, “per la lunga e fruttuosa collaborazione augurando le migliori fortune per il futuro personale e professionale”.

Per sostituirlo, il presidente Mauro Castracani ha scelto un nome roboante che dalle parti del Conero conoscono molto bene. Sarà infatti coach Raffaella Cerusico (già tecnico in passato della Conero ndr) a guidare le anconetane nella parte finale di stagione prendendo anche la guida della giovane formazione under 18 (le cui giocatrici, nella maggior parte, fanno parte della prima squadra). La missione salvezza, ad oggi, è difficilissima ma da ciò che emerge la squadra dorica proverà fino alla fine a giocarsi le sue carte.