Pallavolo, anche D’Angelo ai Mondiali di volley femminile

Alla rassegna iridata che scatta venerdì 23 settembre nessuna giocatrice delle Marche convocata dal CT Mazzanti, marchigiano come il tecnico della Bulgaria Micelli che ha voluto come scoutman l’ascolano Giancarlo D’Angelo

APPIGNANO DEL TRONTO – Chi è appassionato di volley femminile e giovanile ha avuto sicuramente occasione di conoscere ed incrociare sul campo Giancarlo D’Angelo. Attivo nel settore giovanile da molti anni, è uno dei collaboratori più preziosi di Claudio Principi all’Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile, da vice di Raffaella Cerusico ha sfiorata la promozione in A2 con Falconara nella stagione 2011/12 perdendo gara 3 ma ha avuto molte altre esperienze.

Attualmente l’allenatore di Appignano del Tronto è coach e direttore tecnico della Incontra Volley di Castel di Lama e scoutman per Volley Angels Lab. Si prenderà però una piccola pausa dai suoi impegni perché prenderà parte ai prossimi mondiali femminili con la Nazionale della Bulgaria, allenata da un altro marchigiano, l’urbinate Lorenzo Micelli.

La conoscenza tra i due tecnici marchigiani è nata ormai molti anni durante un corso allenatori.

Nel corso di quest’estate è arrivata la richiesta di collaborare con lo staff della Nazionale bulgara come scoutman e il 25 agosto D’Angelo ha raggiunto la selezione bulgara a Cavalese, in Trentino, dove stavano effettuando uno stage con l’Italia. La squadra sta disputando uno stage con la Corea del Sud, ma le valigie sono pronte per volare in Olanda per disputare il girone dei Mondiali, nel quale se la vedranno con Germania, Serbia, Stati Uniti, Canada e Kazakistan. Si qualificano le prime quattro alla fase successiva e quello è l’obiettivo di Micelli, D’angelo e i bulgari. Fare lo scoutman non è cosa semplice. Significa seguire le partite fornendo agli allenatori tutti quei dati utili alla lettura del match. Inoltre vanno studiate preliminarmente le partite delle avversarie per dare allo staff tecnico un’ulteriore occasione di analisi.

Terminato questo impegno D’angelo tornerà alle società con le quali collabora per dare il via alla stagione sportiva prima di mettersi al lavoro anche per Easter Volley.