Pallavolo: acuto Castelbellino nel derby, primo stop Pieralisi

JESI – La Termoforgia Castelbellino fa suo il derby con la Moncaro Moie e balza solitaria in testa alla classifica del girone B di serie B1, la Pieralisi Pan Jesi resta in vetta in B2 anche se accusa, nel bolognese, la prima sconfitta stagionale dopo nove vittorie di fila. Si chiude così il 2019 della pallavolo in Vallesina.

In B1, finisce 3-0 per Castelbellino il derby con Moie (25-21, 25-19, 25-23). Vinto con qualchen sofferenza iniziale il primo parziale, la Termoforgia spinge sull’acceleratore nel secondo e va 2-0. Battaglia nel terzo set ed esito incerto ma la Termoforgia la spunta. In classifica Castelbellino a +3 sulla seconda Pesaro, Moie scivola in penultima posizione, nella zona a rischio. Alla ripresa dopo la pausa, turno di riposo per la Termoforgia mentre la Moncaro riceve Città di Castello l’11 gennaio.

In B2, la Pieralisi Pan Jesi chiude l’anno mantenendo due lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Rimini ma deve incassare, ad opera della Pianamiele, il primo stop: 3-1 con parziali 25-21, 25-17, 23-25, 25-14. Un passo falso frutto di una serata nera, segnata da scarsa intensità e da un numero elevato di errori. E ora, l’11 gennaio, si ricomincia proprio dallo scontro diretto: alla Carbonari arriverà Rimini.

Nel maschile, decimo stop per la Tecno Surface Volley Club Jesi in serie C nel derby con Falconara: 0-3, parziali 17-25, 23-25, 12-25. Due set giocati alla pari, crollo nel terzo. Dopo la sosta, trasferta ad Agugliano.

