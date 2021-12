Domenica alle 19 al PalaAllende super derby tra Fano e Macerata (A3M) decisivo per la qualificazione alla Coppa Italia per i padroni di casa

CIVITANOVA – Dopo il match con Piacenza del 30.12 e quello con Milano del 2.1, è arrivata la notizia del rinvio anche del match contro la Itas Trento previsto per l’Epifania per la Cucine Lube Civitanova.

Si accumulano le partite da recuperare per la squadra di Blengini che ha 7 giocatori contagiati al Covid più un paio di infortunati. Dopo il contagio dei centrali Simone Anzani, Rok Jeroncic e Robertlandy Simon, così come dello schiacciatore Marlon Yant altri tre tesserati biancorossi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del libero Fabio Balaso, del palleggiatore Daniele Sottile e dell’opposto Ivan Zaytsev. I sette positivi della Cucine Lube sono in isolamento. Gli allenamenti sono stati sospesi per altre 48 ore. Venerdì 31 dicembre il gruppo squadra ripeterà il tampone molecolare.

La situazione non è semplice in casa dei cucinieri così come per alcune altre squadre ma per ora la Lega Volley non sembra intenzionata a operare cambiamenti nel calendario di Superlega.

Nel frattempo si sono giocati alcuni incontri non disputati nelle scorse settimane

Risultato gara 2a giornata di ritorno:

Kioene Padova – Top Volley Cisterna 3-2 (25-17, 22-25, 17-25, 37-35, 15-11)

Risultato recupero 12a giornata di andata:

Allianz Milano – Itas Trentino 0-3 (22-25, 18-25, 26-28)

Risultato recupero 1a giornata di ritorno :

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

Domenica 2 gennaio alle ore 18.00 si giocherà regolarmente per la 5’ di ritorno:

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Consar RCM Ravenna

Sempre domenica si giocherà anche il Recupero della 13a giornata di andata alle ore 20.30

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano

Domenica 2 gennaio alle 19 si recupera anche il derby di A3 maschile tra Vigilar Fano e Med Store Tunit Macerata. I maceratesi saranno ospiti del Palasport Allende e inaugureranno il 2022 con il derby, una partita che si prospetta difficile contro una squadra che ha a disposizione molta più qualità di quanto dica il momentaneo decimo posto in classifica. L’ultima gara della Med Store Tunit è stata la vittoria casalinga contro Brugherio e la volontà è quella di cominciare il nuovo anno proseguendo la striscia positiva. La sfida contro i maceratesi è decisiva ai fini della qualificazione in Coppa Italia per i padroni di casa. La Vigilar, per accedere al tabellone, deve battere Macerata.

Infatti è cambiato anche il calendario di Coppa Italia di A3 maschile. Il nuovo stop dovuto al covid impone uno slittamento anche per le gare degli Ottavi di Finale del Girone Bianco e del Girone Blu previste il 2 gennaio, che vengono rimandate al 19. Le date dei Quarti di Finale sono state invece spostate al 26 gennaio e così la Coppa Italia proseguirà con le Semifinali il 16 febbraio.