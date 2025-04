Pallavolo A2 femminile, playoff: la Cbf Balducci costretta alla “bella”

MACERATA – Nulla da fare per la Cbf Balducci nella gara 2 della semifinale playoff promozione di A2 Femminile di volley, sconfitta dall’Itas Trentino per 3-2 non senza soffrire. Con la serie sull’1-1, domenica 13 aprile alle 17 al Fontescodella a Macerata si gioca la “bella”.

L’altra semifinale si è risolta a favore dell’Akademia Sant’Anna Messina che ha eliminato a sorpresa ma non senza ampi meriti la Futura Giovani Busto Arsizio in 3 veloci set anche in Sicilia.

A Trento, invece, dopo oltre 2 ore di gioco, sono state le padrone di casa a vincere al tiebreak 15-12 e quindi a portare la serie al match decisivo con tutte le incertezze per la Cbf Balducci che questo comporta.

Nonostante le assenze, la squadra di Parusso ha dimostrato carattere, approfittando degli errori e delle distrazioni della Cbf Balducci nei primi due set e resistendo al ritorno di Decortes e compagne.

All’epilogo del 5° set, poi, come ha detto nel dopo gara coach Lionetti, «il tie-break purtroppo si è compromesso. In effetti giocando non bene non puoi sempre vincere, alcune volte vieni premiato da un po’ di cinismo e qualche palla decisiva, stavolta non è andata così, bisogna prenderne atto e cercare in Gara 3 di giocarla in modo completamente diverso».

Appuntamento domenica alle 17 al Fontescodella per la resa dei conti.

Agli aspetti tecnici e meramente sportivi si aggiungono quelli psicologici di una sfida decisiva che la squadra di Lionetti giocherà da favorita in casa e puntando sulla spinta del palas amico, ma anche di una serie complessiva nella quale, sulla carta, Fiesoli e compagne erano date come super favorite considerando le defezioni di Giuliani e Kosareva tra le trentine, e che conferma quanto poco contino certe considerazioni quando è solo il campo a dover parlare.

Capitan Fiesoli ha provato a spiegare cosa sia successo in campo. «Nei primi due set eravamo molto nervose, in campo si percepiva tanta tensione, infatti non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, poi ci siamo un po’ sciolte ed abbiamo iniziato a giocare meglio. Il tiebreak è un terno al lotto, avevamo iniziato bene poi ci hanno recuperato. Complimenti a loro perché hanno giocato veramente forte, in muro difesa, ci hanno messo in difficoltà in battuta quindi ora torniamo a Macerata. Abbiamo pochissimo tempo per vedere quello che non è andato e domenica ci sarà un’altra battaglia».