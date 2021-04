Pallavolo, A2 e A3 femminile in campo

Doppia trasferta nel weekend per le formazioni di serie A2 femminile, Megabox in Sicilia, Cbf Balducci in Piemonte. Scattano gli ottavi dei playoff di A3 maschile. Cucine Lube a riposo

VALLEFOGLIA – Nemmeno il tempo di godersi il successo alla ripartenza in casa contro Sassuolo che la Megabox Vallefoglia sarà in campo già sabato alle 17 a Marsala sul campo della Sigel e lo scontro non è inedito. Per coach Bonafede «si tratta di una trasferta difficile contro un avversario ostico che ci ha già dato moltissimo filo da torcere, impegnandoci fino al tie-break, nei quarti di finale di Coppa Italia. Sono una buona squadra, sbagliano poco e sono molto attenti in difesa. Alle qualità tecniche della Sigel si aggiungono le difficoltà logistiche di un viaggio molto lungo e faticoso che non potremo fare in aereo».

Interessata all’esito dell’incontro anche la CBF Balducci Macerata che contende alle siciliane il 5’ posto e che domenica ha la terza sfida in un mese alla capolista Lpm Bam Mondovì.

Per coach Luca Paniconi, «Mondovì punta alla testa della Pool e quindi troveremo una squadra al massimo della motivazione e della condizione. I due precedenti, in Coppa e Campionato, hanno detto che ci possiamo esprimere ai loro livelli, quindi dobbiamo confermare quanto abbiamo mostrato in precedenza per avere la certezza di essere tornati quelli di 10 giorni fa. Da questo punto di vista è una partita molto importante con tante difficoltà nella quale dobbiamo ritrovare un po’ più di presenza in attacco, dove nelle ultime partite abbiamo un po’ faticato, e quella ferocia difensiva che ci ha permesso di fare tante cose importanti».

Il periodo è particolarmente intenso per le formazioni marchigiane di serie A2 che torneranno in campo mercoledì 14 aprile, la Megabox sul campo dell’Acqua e Sapone Roma mentre la CBF Balducci Macerata a Pinerolo per due ulteriori scontri diretti fondamentali per la lotta alle posizioni di vertice.

Dopo il turno preliminare dei sedicesimi, domenica scattano gli ottavi di finale dei playoff di serie A3 maschile, turno nel quale entrano in gioco anche le marchigiane del Girone Bianco e del Girone Blu.

La MedStore Macerata esordisce domenica in casa alle 19 contro la Sa.Ma. Portomaggiore, il ritorno sarà domenica 18 aprile alle ore 19 con eventuale “bella” mercoledì 21 aprile ancora nelle Marche.

La Vigilar Fano sarà ospite in gara 1 della Gamma Chimica Brugherio, formazione giovane e battagliera domenica alle 18.

Nel Girone Blu la Videx Grottazzolina che ha vinto la regular seasonaffronta la Franco Tigano Palmi con andata in casa sempre domenica alle 18.

La Cucine Lube comincerà la serie di finale per l’assegnazione dello scudetto mercoledì 14 aprile a Perugia.