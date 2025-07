Pallavolo, l’A1 femminile comincia di lunedì: si parte il 6 ottobre

MACERATA – Pronto il cammino delle due marchigiane in A1 Femminile che partirà con l’inedito turno del “Monday night”, lunedì 6 ottobre. La Megabox Vallefoglia esordirà in trasferta sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia al centro delle cronache in questi giorni per il caso della maternità dell’ex Lardini Asia Cogliandro. Seguirà il 12 ottobre il debutto casalingo con Il Bisonte Firenze. Tre giorni dopo, prima infrasettimanale in trasferta a Milano con la Numia Milano mentre il 19 ottobre il PalaMegabox ospiterà l’inedito quasi-derby con la Omag-MT San Giovanni in Marignano.

La Megabox nel weekend ha festeggiato le sue ragazze d’oro: Gaia Giovannini campionessa alla VNL con la Nazionale di Velasco e la neo-biancoverde Loveth Omoruyi che si è aggiudicata con la nazionale azzurra guidata da Carlo Parisi le Universiadi estive giocate in Germania

La Cbf Balducci Macerata, alle prese con la tegola dell’infortunio occorso in Nazionale alla centrale argentina Farriol e di nuovo inevitabilmente sul mercato alla ricerca di una sostituta, ha un avvio di torneo già in parte decisivo per scrivere il suo destino con la doppietta in casa contro due piemontesi: l’esordio in casa contro Cuneo e poi il match con la neonata Monviso che rimpiazza Pinerolo. Quindi seguiranno il match in trasferta a Firenze e in casa contro Perugia. In attesa di incontrare le big, con una partenza lanciata la squadra di Lionetti potrebbe mettersi in buona posizione nella lotta salvezza che sicuramente coinvolgerà alcune di queste formazioni se non tutte. Poi, tolta Milano, ci sarà l’altro scontro diretto alla 6’ giornata contro San Giovanni in M., quindi Uyba e Chieri, formazioni alle quali tentare di portare via qualche prezioso punto.

Il derby marchigiano di andata si giocherà al PalaMegabox il 16 novembre mentre il ritorno sarà l’1 febbraio dopo la pausa. Il girone di andata si chiuderà per la Megabox il 7 dicembre con l’incontro casalingo con il Cuneo Granda Volley per poi ripartire immediatamente col ritorno. La Cbf Balducci invece chiuderà in casa con Bergamo.

Il turno di Santo Stefano sarà tutto in trasferta per le marchigiane. Le biancoverdi di Pistola giocheranno in trasferta a San Giovanni in Marignano mentre la formazione di Lionetti giocherà a Perugia. La stagione regolare finirà il 21 febbraio.

Per coach Andrea Pistola, tecnico della Megabox: «È un calendario molto compresso, e perciò sarà estremamente importante gestire bene le energie, anche considerando l’impegno europeo». Partite di andata nei giorni 25-27 novembre in trasferta e 2-4 dicembre al PalaMegabox di Pesaro «Ci aspettano 4-5 mesi molto intensi – insiste il tecnico biancoverdi – e mai come quest’anno sarà fondamentale la fase di preparazione e un corretto approccio iniziale. Mi pare un calendario in cui gli impegni difficili e meno difficili sono ben distribuiti».

Per coach Lionetti, all’esordio da head coach in massima serie e alla guida della Cbf Balducci Macerata: «Il calendario ci ha messo davanti subito dei test all’inizio nei quali dovremo capire di che pasta siamo fatti, quindi dovremo essere subito pronti ad affrontare degli scontri importanti che ci faranno conoscere i frutti del lavoro in preparazione. Poi, man mano che si andrà avanti, si affronteranno formazioni di livello sempre più alto, insomma sarà un campionato un po’ in salita».